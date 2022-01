윤석열 “수도권 출퇴근 30분 시대 연다”…GTX 3개 노선 추가 건설 공약

“GTX 통해 수도권 전체를 하나의 메가시티로”

“GTX노선 따라 ‘콤팩트시티’ 건설…25만호 공급”

윤석열 국민의힘 대선 후보가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열고 수도권 광역 교통 공약을 발표하고 있다. [헤럴드경제=이상섭 기자]

[헤럴드경제=정윤희 기자]윤석열 국민의힘 대선후보는 7일 1기 수도권 광역급행철도(GTX) 노선을 연장하고, 2기 GTX 3개 노선을 추가하는 내용의 수도권 광역 교통망 공약을 발표했다. 이를 통해 ‘수도권 30분내 서울 출퇴근 시대’를 열겠다는 것이 목표다.

또, GTX 노선을 따라 ‘콤팩트 시티’를 건설해 총 25만호를 공급하겠다는 계획도 내놨다.

윤 후보는 이날 오전 국민의힘 당사에서 ‘수도권 광역교통망 공약’을 발표하며 “광역급행철도 GTX를 빠르게 완공해 수도권 어디서나 서울 도심까지 30분 내 통행권으로 만들겠다. 1300만 경기도민과 300만 인천시민의 출퇴근길 고통을 덜어드리겠다”고 밝혔다.

구체적으로는 서울 도심과 수도권을 시속 150km 이상으로 운행하는 GTX를 통해 수도권 전체를 하나의 메가시티로 만든다는 구상이다.

윤 후보는 정부가 2019년 일부 착공한 1기 GTX A(운정~동탄), B(송도~마석), C 노선(덕정~수원)에 대해 “수도권 전체를 아우르기엔 역부족”이라며 A, C 노선의 연장을 추진한다. A 노선은 운정~동탄~평택까지, C 노선은 동두천~덕정~수원~평택까지다.

2기 GTX 3개 노선도 추가로 추진하겠다고 했다.

D 노선은 수도권 남부에서 동서를 잇는 방식이다. 김포~대장~신림~사당~삼성~하남~팔당 라인을 기본으로, 삼성에서 분기돼 삼성~수서~광주~여주를 잇는 라인을 추가해 옆으로 눕힌 Y자 형태로 건설한다. 김포~팔당 구간은 신설하고, 삼성~여주 구간은 신설 및 기존 경강선을 일부 활용할 계획이다.

E 노선은 수도권 북부에서 동서를 잇는 방식으로 인천~김포공항~정릉~구리~남양주를 연결한다. 김포공항~구리 구간은 신설하고 나머지 구간은 공항철도와 경의 중앙선을 활용키로 했다.

F 노선의 경우 수도권 거점지역을 연결해 수도권 전체를 하나의 메가시티로 묶는 순환선이다. 고양~안산~수원~용인~성남~하남~의정부~고양을 잇는 라인으로, 성남~고양 구간만 신설하고 나머지는 서해선과 수인 분당선 등을 활용한다.

윤 후보는 또, 1·2기 GTX 노선 공약을 바탕으로 1만~2만호 안팎의 ‘콤팩트 시티’를 여러 곳에 건설해 2030세대가 살기 좋은 총 25만호의 역세권 주택을 공급하겠다고 밝혔다.

이번 공약을 위한 재원은 총 17조6440억원이 필요할 것으로 추산된다. 윤 후보는 “총 17조6440억원 중에 3조~4조원은 국비로 보조하고, 나머지 금액은 민간자본투자와 역세권 콤팩트시티 개발수익으로 충당할 계획”이라고 설명했다.

