레플리카 소프트웨어(REPLIKA SOFTWARE INC.), 로레알 프로페셔널 제품 사업부와 협력하여 전 세계의 살롱 및 헤어 스타일리스트 네트워크에 새로운 새로운 DTC(DIRECT-TO-CONSUMER) 역량 제공

뉴욕, 2022년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 레플리카 소프트웨어(Replika Software Inc.)는 로레알 프로페셔널 제품 사업부가 레플리카의 기술을 활용하여 비즈니스를 홍보하고, 디지털 방식으로 고객과 소통하고, 제품 판매를 장려하고, 언제 어디에서든지 고객과의 관계를 심화할 수 있는 도구를 통해 로레알이 살롱 및 스타일리스트 네트워크를 지원할 수 있도록 하는 파트너십을 발표했다.

Replika Software enables brands to activate their network of online sellers with a turnkey social selling tool to drive product engagement on social media, improve the consumer experience and increase e-commerce sale.