빈패스트, CES 2022에서 모든 전기차 전략 및 전체 전기차 라인업 발표

- 빈패스트는 2022년 말부터 내연기관(ICE) 자동차 생산을 중단하고 순수 전기차 생산으로 전환할 것이라고 발표했다

- 빈패스트는 5개 세그먼트(A, B, C, D, E)에 글로벌 순수 전기차 라인업을 출시한다

- 개척자 고객을 위한 특별 감사 프로그램으로 현재 SUV 모델 VF 8 및 VF 9 예약을 받고 있다

라스베이거스, 2022년 1월 6일 /PRNewswire/ -- CES 2022(국제 전자제품 박람회)에서 진행하는 빈패스트 글로벌 전기차 데이(VinFast Global EV Day)에서 빈패스트가 새로운 개발 전략을 발표하고 5개 세그먼트를 포괄하는 전체 전기차 라인업을 공개했다.



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES

빈패스트는 2021 LA 오토쇼에서 미국 시장에 진출한 후, 2022년 말까지 내연기관(ICE)차 생산을 중단하겠다고 발표함에 따라 지속 가능한 모빌리티의 미래를 위한 중요한 단계를 밟고 있다. 빈패스트는 순수 전기차 파워트레인에 대한 연구 개발에 중점을 둘 예정이다. 이러한 대담한 움직임 덕분에 빈패스트는 세계 최초로 순수 전기차로 완전히 전환하는 자동차 기업 중 하나로 자리매김하여 글로벌 전기차 혁명의 선도기업으로서의 입지를 재확인하게 되었다.

순수 전기차 제조업체가 되겠다는 목표와 함께 빈패스트는 다양한 순수 전기차를 공식 출시했다. 3가지 모델 VF 5, VF 6, VF 7는 각각 A, B, C 세그먼트에서 공개되었고, D와 E 세그먼트에서 공개된 VF e35와 VF e36(2021 LA 오토쇼에서 공개)은 현재 VF 8과 VF 9로 이름이 변경되었다. 모델명에 전기를 뜻하는 'e'가 빠진 것을 통해 순수 전기차를 향한 빈패스트의 일관적인 방향성을 확인할 수 있다.

인상적이고 현대적인 익스테리어가 적용된 5대의 전기차는 모두 세계적으로 유명한 이탈리아 디자인 회사인 피닌파리나 앤 토리노 디자인(Pininfarina and Torino Design)에서 디자인했다.

VF 8과 VF 9는 에코 및 플러스 버전용 레벨 2+ 자율 주행 기능과 프리미엄 버전용 레벨 3 - 4를 갖출 예정이다. 해당 모델은 스마트 홈, 모바일 오피스, 차량 내 쇼핑, 차량 내 엔터테인먼트, 그리고 모든 여정과 일상생활에 신나는 경험을 제공하는 편리하고 진보된 기능을 다양하게 포함한 스마트 기능을 제공할 예정이다.

"빈패스트는 친환경적이고 깨끗하며 안전한 모빌리티를 통해 사람과 지구를 위한 지속 가능한 미래를 꿈꾸고 있습니다. 지능형 서비스, 뛰어난 고객 경험, 지구와 미래 세대에 대한 깊은 관심을 바탕으로 구축된 미래입니다. 빈패스트는 혁신적인 차량 디자인, 품질 및 기술과 함께 뛰어난 고객 서비스를 제공합니다. 우리는 더 큰 목표를 달성하고자 합니다. 고객들이 함께 한계를 뛰어넘고 전기차 혁명에 참여함과 동시에 전 세계에서 선도적인 전기차 제조업체 중 하나가 되어 모든 사람을 위한 지속 가능한 미래를 만들어가고 싶습니다."라고 빈그룹의 부회장이자 빈패스트 글로벌의 CEO인 레 티 투 투이(Le Thi Thu Thuy)가 이렇게 전했다.

또한 빈패스트 글로벌 전기차 데이에서 빈패스트는 미국, 유럽 및 베트남에서의 VF 8과 VF 9의 소매 가격과 획기적인 예약 캠페인을 공식적으로 발표했다.

VF 8의 초기 가격은 미국에서는 41,000달러, 유럽에서는 36,133유로에서 시작하고, 베트남에서는 9억 6100만VND이며, VF 9의 초기 가격은 미국에서는 56,000달러, 유럽에서는 49,280유로, 베트남에서는 13억 1200만VND이다. 모든 빈패스트의 전기차의 보증 기간은 10년 또는 200,000km(이 중 먼저 도래하는 것)이다.

특히, 2022년 1월 5일부터 4월 5일(PST 기준)까지 3개월간 빈패스트는 'VinFirst – Pioneer's Gratitude to Pioneers'라는 회원 전용 프로그램을 시작하여, 초기 예약자들에게 다양한 보상과 혜택을 제공할 예정이다(자세한 내용은 아래 부록 참조).

빈패스트는 블록체인 기술을 적용하여 주문을 받고 소유권을 확인하는 최초의 전기차 기업이다. 향후 미국 내 해당 고객이 빈퍼스트(Vinfirst) 프로그램에 참여하는 경우 다양한 인센티브를 제공할 예정이다. 모든 조기 예약은 환불 또는 증정이 가능하며 2022년 4월 6일부터 양도할 수 있다.

빈패스트는 가격 정책을 공유할 뿐만 아니라 고객에게 '유연한 플랜'(월 300마일/500km의 최소 구독료, 301마일/501km부터 추가 비용 발생)과 '고정형 플랜'(무제한)과 같은 2가지 구독 계획을 제공할 예정이다. 빈패스트 전기차를 운전할 때 발생하는 월간 총비용은 각 시장에서 가솔린 차량을 운전할 때 발생하는 비용과 거의 동일하다. 또한 빈패스트는 배터리 유지 관리의 모든 비용을 부담하며 충전 및 방전 용량이 70% 이하로 떨어지면 소유자의 사용된 배터리를 무료로 교체할 예정이다.

VF 8과 VF 9 모델 예약 캠페인은 2022년 1월 5일 오후 5시(PST 기준)에 미국 라스베이거스에서 공식적으로 시작된다.

관심 있는 고객은 https://reserve.vinfastauto.com/에서 예약할 수 있다.

빈패스트 소개

빈그룹 산하에 있는 빈패스트(VinFast)는 글로벌 스마트 전기자동차의 혁명을 주도합니다. 2017년에 설립된 빈패스트는 베트남 하노이에 전 세계 최고의 확장성을 자랑하는 첨단 자동차 제조 복합 시설을 소유하고 있으며 90% 이상의 자동화를 자랑합니다.

모두를 위한 지속 가능한 미래를 달성하고자 하는 빈패스트는 전 세계 고객들이 스마트 모빌리티와 지속 가능한 지구의 미래를 함께 만들어가도록 하기 위해 고품질의 제품, 고급 스마트 서비스, 원활한 고객 경험 및 가격 책정 전략을 도입하기 위해 끊임없이 혁신을 추진하고 있습니다. 자세한 내용은 https://vinfastauto.com에서 확인하세요.

빈그룹 소개

1993년에 설립된 빈그룹(Vingroup)은 3개의 상장 기업에서 총 350억 달러의 자본을 투자한 베트남의 주요 민간 대기업 중 하나입니다(2021년 11월 4일 기준). 빈그룹은 현재 기술과 산업, 서비스 및 사회적 기업 등 3가지 주요 분야에 중점을 두고 있습니다. 자세한 내용은 https://www.vingroup.net/en에서 확인하세요.

CES 소개

CES®는 전 세계에서 가장 크고 영향력 있는 기술 행사로, 전 세계 혁신 기술과 혁신가들이 서로 만나고 최신 기술을 통해 최신 정보를 확인할 수 있는 유명한 행사입니다. CES는 CTA®(소비자 기술 협회, Consumer Technology Association)의 소유로, 모든 기술 분야를 포함하고 있습니다. 자세한 내용은 CES.tech에서 확인하세요.

CTA®(소비자 기술 협회) 소개

CTA®(소비자 기술 협회, Consumer Technology Association)는 북미 최대의 기술 무역 협회입니다. 회원들은 스타트업에서 글로벌 브랜드까지 세계적인 기술 혁신의 선두 주자로, 미국에서 1,800만 개 이상의 일자리를 창출하고 있습니다. CTA는 전 세계에서 가장 크고 영향력 있는 기술 행사인 CES®를 소유하고 있습니다. 자세한 내용은 CTA.tech에서 확인하세요. @CTAtech를 팔로우하세요.

미디어 연락처: media@vinfastauto.com

부록

1/ 차량 가격 (영업세 및 VAT, 배터리, 배터리 임대, ADAS 및 스마트 서비스 패키지 가격 제외)

시장 모델 베트남

(백만 VND) 미국

(USD) 유럽

(유로) VF 8 Eco 961 41,000 36,133부터 (국가별로 다를 수 있음) VF 8 Plus 1,125 48,000 42,669 VF 9 Eco 1,312 56,000 49,280 VF 9 Plus 1,429 61,000 53,413

2/ ADAS và 스마트 서비스 패키지: (영업세 및 VAT 제외)

시장 일시불 월간

구독 베트남(백만 VND) 120 2.5 유럽(유로) 5,990 125 미국(USD) 6,500 135

3/ VinFirst – Pioneer's Gratitude to Pioneers

시장 모델 베트남

(백만 VND) 미국

(USD) 유럽

(유로) 예약

수수료 바우처 예약

수수료 바우처 예약

수수료 바우처 VF 8 Eco/Plus 10 150 200 3,000 150 2,500 VF 9 Eco/Plus 10 250 200 5,000 150 4,200

2022년 1월 5일 오후 5시(PST 기준)부터 2022년 4월 5일(PST 기준)까지 유효

미국과 유럽의 고객은 전자 바우처를 받고, 베트남의 고객은 실제 바우처를 받습니다.

전자 바우처 / 실제 바우처는 2022 년 4 월 5 일 이후에 양도할 수 있고 2023 년 12 월 31 일까지 유효합니다 .

전자 바우처/실제 바우처는 예약 수수료가 환불되거나 구매 중 적용되면 무효화됩니다.

또한 고객은 다음과 같은 항목을 받게 됩니다.

무료 빈패스트 휴대용 충전기 1대

무료 ADAS 및 스마트 서비스 패키지

베트남에 있는 하나 또는 여러 빈펄(Vinpearl) 호텔에서의 7일간 4인용 3 베드룸 비치 빌라의 무료 리조트 투어 패키지(항공권 제외). 공항 픽업 서비스, 숙박, VAP, 사파리, 빈펄 골프의 무제한 무료 입장권 포함 바우처는 고객이 빈패스트 전기차 구매 계약을 체결한 후에만 활성화되며 2년간 유효합니다.



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES



VinFast revealed its full line up of electric vehicles at VinFast Global EV Day at CES

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1721000/Pano_Medium_Resolution.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1720995/S6.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1720996/S8.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1720997/S9.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1720998/S10.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1721001/S7.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1720999/S1.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1660661/VinFast_Logo.jpg?p=medium600