Xinhua Silk Road - 동계올림픽 테마공원, 녹색 개발 선두에 나서

(베이징 2022년 1월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 북부 헤이룽장성에는 올겨울에 개최될 동계올림픽 같은 스타일을 특징으로 하는 'Harbin Ice and Snow World'가 자리 잡고 있다. 이곳은 헤이룽장성의 수도 하얼빈의 축소판으로, 녹색 개발을 위한 얼음 경제를 활발하게 촉진하고 있다.

사진: 연말연시에 Harbin Ice and Snow World에서 열린 연례 불꽃놀이 쇼

사진: 연말연시에 Harbin Ice and Snow World에서 열린 연례 불꽃놀이 쇼 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

하얼빈은 관광, 예술, 패션, 경제와 무역 및 스포츠 등 얼음과 눈을 주제로 한 일련의 활동을 선보이며, 도시 경제에 얼음과 눈의 문화를 통합했다.



사진: Harbin Ice and Snow World에 설치된 올림픽 성화 모양의 42m 규모 얼음 타워 'Top of the fire'