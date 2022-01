현대차 ‘수소청소트럭 영상’ 일주일만에 1000만뷰 돌파

이웃의 삶이 수소기술로 개선

선한 영향력에 대한 메시지

긍정 댓글 등 10만건 쏟아져

현대자동차그룹의 기술 캠페인 영상 ‘디어 마이 히어로 ’영상 한 장면. [현대차그룹 제공]

현대자동차그룹이 수소청소트럭으로 이웃들의 삶을 개선시키는 과정을 담은 캠페인 영상 ‘디어 마이 히어로(Dear My Hero·나의 영웅에게)’가 공개 일주일 만에 조회 수 1000만회를 돌파했다고 6일 밝혔다.

지난 12월 30일 현대차그룹 유튜브 채널을 통해 공개된 해당 영상은 환경미화원의 겪는 고충을 보여준 뒤 수소 상용 모빌리티의 선한 영향력에 대한 메시지를 담았다. 특히 환경미화원의 가족들이 전하는 생생한 아픔이 감동스러웠다는 댓글이 이어졌다.

해당 영상은 공개 일주일 만인 1월 6일 오전 8시 기준 1159만(한국어 743만·영어 416만) 조회 수를 기록 중이다. 5100개 이상의 ‘좋아요’와 1200건에 이르는 긍정 댓글 등도 이어졌다.

페이스북, 트위터, 인스타그램, 링크드인 등에서도 총 617만 조회 수 및 약 9만건의 ‘좋아요’와 약 500개의 댓글, 1400명 이상의 공유가 이뤄졌다. 유튜브를 포함한 전체 사회관계망(SNS) 채널의 조회수는 총 1776만회, 긍정 반응(좋아요·댓글·공유)은 약 10만 건에 달한다.

진정성 있는 공감대가 큰 영향을 미쳤다는 분석이다. 실제 영상을 본 시청자들은 “환경에 친환경을 더하는 모습이 감동적”, “현대가 사회의 다양한 부분에서 관심을 가지고 있다(Hyundai cares for all section of society!)” 등 많은 응원의 메시지를 달았다. 현대차그룹은 이번 영상이 다소 낯설고 어려울 수 있는 ‘수소’의 상용 모빌리티의 활용성과 선한 영향력을 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 또 창원시에서 진행한 수소청소트럭 실증운행 과정에서 얻은 데이터를 활용해 수소전기트럭의 활용 가능성을 연구하고, 기술적 완성도를 높일 계획이다.

현대차그룹 관계자는 “앞으로도 인류의 삶을 더욱 쾌적하고 풍요롭게 만들 수 있는 신기술 개발과 함께 진정성을 담아 기술의 사회의 긍정적인 활용을 소개하는 캠페인을 지속할 것”이라고 말했다. 정찬수 기자

andy@heraldcorp.com