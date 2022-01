CSafe Global이 패시브 제품을 위한 리얼타임 서비스를 시작합니다

CSafe는 이제 VIP Parcel 및 Cell & Gene 솔루션을 위한 실시간 가시성 및 온라인 주문 서비스를 제공합니다.

오하이오주 데이튼, 2022년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 의약품 운송을 위한 온도 제어 솔루션 분야의 혁신 리더인 CSafe Global 은 오늘 실시간 배송 가시성 플랫폼과 기술을 당사의 VIP Parcel 및 Cell & Gene 제품군에도 적용시킨다는 소식을 발표했습니다.

Example view of a CSafe Global parcel shipment in the company's shipment visibility platform.