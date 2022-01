코로나, 비타민 D를 함유한 세계 최초 무알콜 맥주인 코로나 선브루 0.0%와 함께 '언제든지 즐기는 햇살(Sunshine, Anytime)' 캠페인을 선보인다

캐나다를 시작으로 소비자들은 겨우내 코로나 선브루 0.0%를 통해 코로나의 혁신적인 새로운 무알콜 맥주를 경험한다

런던, 2022년 1월 5일 /PRNewswire/ -- 글로벌 맥주 브랜드 코로나(Corona)는 오늘 코로나 선브루(Corona Sunbrew) 0.0%를 전 세계에 출시한다고 발표했다. 이 혁신적인 최초의 무알코올 맥주는 330ml당 캐나다 비타민 D 1일 권장 섭취량의 30%를 함유하고 있다. 코로나 선브루 0.0%는 밖으로 나가 태양 아래에서 삶을 즐기는 것을 기념하는 브랜드인 코로나의 제품으로, 가장 최근에 출시됐다. 이 제품은 소비자들에게 계절에 상관없이 '언제든지 느끼는 햇살'을 선사한다.

In Canada, Corona Sunbrew 0.0% contains 30 per cent of the daily value of vitamin D per 330 mL serving and will be available in-stores nationwide in January 2022.