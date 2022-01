Future Minerals Forum, 종합 프로그램의 세부 내용 발표

- 광산 업계의 미래 위한 행사

리야드, 사우디아라비아, 2022년 1월 5일 /PRNewswire/ -- 성스러운 2대 사원의 수호자(Custodian of The Two Holy Mosques) Salman Bin Abdulaziz Al Saud 사우디아라비아 국왕의 후원으로 사우디아라비아 산업광물자원부(Ministry of Industry and Mineral Resources)가 주최하는 최초의 Future Minerals Forum이 전 세계 광산업이 직면한 주제와 기회 및 도전 과제의 광범위한 목록을 담은 글로벌 행사의 세부 프로그램을 공식적으로 공개했다.



Future Minerals Forum은 이달 11~13일에 리야드의 King Abdulaziz International Conference Center에서 개최된다.

이번 포럼에는 사우디 장관들과 지역 및 국제 광산업, 관련 부문 대표자를 비롯해 100개국 이상에서 온 2,000명 이상의 의사결정권자와 150명 이상의 최고 글로벌 투자자뿐만 아니라, 100명 이상의 국제 연사 및 사상적 리더가 참석할 예정이다.

초청자만을 대상으로 한 비공개 장관급 광업 원탁회의 특별 세션(Ministerial Mining Roundtable Special Session)이 11일 포럼 프로그램의 헤드라인을 장식할 예정이다. 이 세션에서는 광산업의 미래와 관련된 핵심 주제에 대한 발표 및 토론이 진행된다. 'Mining in a Day' 워크숍은 투자 유치, 광업에서 기술의 역할과 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)를 포함한 주요 문제를 집중 조명하는 기타 워크숍 및 패널 토론과 함께 동시에 개최될 예정이다.

일반 포럼(General Forum)은 12일의 전체 회의와 Bandar Bin Ibrahim Al-Khorayef 사우디 산업광물자원부 장관의 기조연설로 시작된다. 이날 프로그램 일정은 광산 재구상(Reimagining Mining) 및 사회 공헌 극대화(Maximizing its Contribution to Society) 세션으로 시작된다. 이어서 스마트 광산(Smart-Mining) 세션인 '기술 및 혁신 소개 - 미래의 광산 지원(Showcasing Technology & Innovation-Supporting Mining of the Future)'이 진행된다. 또한, '저탄소 경제에서 광산의 핵심 역할 강조(Highlighting Mining's Critical Role in a Low-Carbon Economy)' 및 '지역 성장과 개발 지원 및 국가 브리핑(Supporting the Region's Growth and Development and Country Briefings)'의 두 추가 세션 통해 전시 및 네트워킹 기회를 보완할 예정이다.

13일에는 콩고에서 키르기스스탄에 이르는 지역이 '기회의 땅 - 지역 강국(Land of Opportunity - A Regional Powerhouse)'으로 부각된다. 또한, '자본에 접근하는 글로벌 투자 기회(Global Investment Opportunities Accessing Capital)'에 대한 프라임타임 세션도 주목된다. 철저한 분석 세션, 기조 노변담화 및 기타 부처 간 및 부처 내의 활발한 토론도 이어질 전망이다.

이번 포럼에는 Abdulaziz Bin Salman Al Saud 에너지 장관, Faisal Bin Farhan Al Saud 외무부 장관, Yassir Bin Othman Al-Rumayyan 사우디 공공투자기금 총재, Khalid Al-Falih 투자부 장관, Abdulrahman Al Fadley 환경수자원농업부 장관, Khalid Al Mudaifer 광업 차관을 비롯한 사우디아라비아의 여러 장관과 고위 관리가 참석할 예정이다.

수십 명의 확정된 광업계 연사 외에도 세계은행, 국제광산업금속평의회(ICMM), World Gold Council 등과 같은 다자간 글로벌 조직의 지도자들도 포럼 참석자들과 함께 지식과 통찰력을 공유할 전망이다.

