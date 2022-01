싼야, 2022년에 세계적인 관광 핫스팟으로 부상

(싼야, 중국 2022년 1월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계가 새해를 맞았다. 싼야 관광선전국(Sanya Tourism Promotion Board, STPB)은 2022년에 싼야를 세계에서 가장 인기 많은 관광지로 변신시킬 준비를 마쳤다. 새해를 맞이해, STPB는 2021년의 여세를 몰아 내국행 관광 시장을 계속 확장하고, 싼야의 주요 명소의 인기를 높임으로써 하이난섬을 세계 최고의 관광지로 조성할 계획이다.

STPB는 2020년에 설립된 후 싼야의 관광 상품을 꾸준히 진화시켰고, 하이난섬으로 관광객을 유치하기 위해 지역 내 여행 관련 기업의 혁신을 도모했다. 작년 한 해 STPB는 하이난 자유무역항 건설에서 발생한 주요 기회를 활용하고, 관광 부문 내 새로운 경향에 집중했다. 또한, 싼야의 관광지 브랜딩을 확장하고, 싼야의 전반적인 발전을 도모하는 한편, 더 많은 관광객을 유치하기 위해 무역 부문에서의 노력도 증대했다.

따뜻한 날씨, 환상적인 풍경 및 다양한 체험을 자랑하는 싼야는 일하고, 여행하며, 즐기기에 완벽한 곳이다. 2021년 STPB는 '동화의 나라 싼야'라는 주제를 포함해 여러 유형의 여행객을 싼야로 유치하기 위해 새로운 관광 기회와 핫스팟을 양성하는 데 집중했다. Z세대와 밀레니얼 여행객 사이에서 싼야 이미지를 활성화하고자 설계된 '동화의 나라 싼야'는 젊은이들이 '음식', '여행 사진', '문화', '야외 활동', '고급 하스피탈리티'라는 다섯 가지 측면에서 싼야의 독특하고 활기 넘치는 가능성과 사랑에 빠지도록 장려한다.

STPB는 젊은 여행객에게 어필하는 새로운 브랜드 이미지 외에도 2021년에 '동화의 나라 싼야'라는 주제로 다양한 활동을 전개했다. 이는 싼야를 방문할 훨씬 더 많은 이유를 부여하기 위함이다. 여기에는 하이난섬 패션 위크(Hainan Island Fashion Week), 하이난 자유무역항 인터넷 셀럽 창작대회(Hainan Free Trade Port Internet Celebrity Creation Competition), 싼야 국제 다이빙 축제(Sanya International Diving Festival), 평화를 위한 싼야 x 게임(Sanya x Game for Peace), 싼야 가족견학 여행 포럼(Sanya Parent-Child Study Trip Forum) 등이 포함된다. 그 외에 관광지 결혼식, 가족 여행, 야간 관광 및 e-스포츠 관광을 홍보하는 활동도 진행했다. 올해 STPB는 새로운 국제 여행객을 싼야로 유치하고, 기존 여행객이 다시 싼야를 찾을 이유를 부여할 흥미진진한 행사 라인업을 이미 구축했다.



