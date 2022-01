코웨이, CES에서 ‘스마트케어 에어매트리스’ 최초 공개

노블 컬렉션 및 인테리어 가전도 선보여

[헤럴드경제=손인규 기자]코웨이(대표 이해선·서장원)가 5일부터 7일까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 가전·정보기술전시회 ‘2022 CES’에 참가해 2022년 혁신 제품인 ‘스마트케어 에어매트리스(사진)’를 최초 선보인다.

이번 2022 CES 코웨이 전시 콘셉트는 ‘We innovate for your better life’이다. 전시는 ▷스마트 슬립솔루션 존 ▷노블 존 ▷에어메가 존 ▷테크 존 ▷아이콘 존 등 총 5개 존으로 구성된다.

우선 최초 공개된 스마트케어 에어매트리스는 사용자 체형과 수면 자세 등에 따라 매트리스 안에 있는 에어셀이 공기압 변화를 감지해 본인에게 맞는 경도를 자동으로 조절해주는 제품. 코웨이 에어셀은 내구성과 탄성이 뛰어날 뿐 아니라, 개인별 맞춤 경도를 9단계까지 조절 가능해 개인별 체형과 취향, 컨디션에 맞춰 편리하게 사용 가능하다.

전시장에서 방문객이 스마트케어 에어매트리스에 누우면 조명이 스스로 꺼지고, 매트리스 경도가 몸 상태에 맞춰 자동 조절된다. 이어 가습기와 공기청정기가 최적의 공기질과 습도를 찾아 자동 조절되어 최적의 수면 환경을 조성한다. 이후 사용자가 기상하면 사용자 움직임과 빛을 감지해 조명이 자동으로 켜지며, 매트리스 릴렉스 기상 모드가 작동해 편안한 기상을 돕고, 가습기 및 공기청정기는 자동으로 꺼지는 등의 시나리오를 직접 체험해 볼 수 있다.

노블 존에서는 코웨이 노블 컬렉션 제품들을 앞세워 감각적인 홈인테리어의 진수를 보여주며, 대한민국 환경가전 1등 브랜드의 디자인 경쟁력을 전세계에 알린다. 노블 존 내 주방 공간에서는 삶을 더욱 가치 있고 편리하게 만들어주는 노블 정수기 시리즈와 노블 인덕션을 보여줄 예정.

에어메가 존에서는 에어 카트리지의 감각적인 아트 디자인을 비롯한 세련된 컬러 디자인을 선보이며 참관객들의 이목을 집중 시킨다는 계획이다. 테크 존에서는 고객 가치를 향상시키는 선진화된 혁신 기술이 적용된 첨단 서비스를 보여준다.

코웨이는 오프라인 부스 참관이 어려울 참관객들을 고려해 ‘코웨이 CES 2022 브랜드사이트’를 통해 전시 부스 및 제품, 서비스 등을 소개하고 스케치 영상을 연일 공개하며, 오프라인 부스의 생생함을 온라인 사이트에서도 느낄 수 있도록 할 예정이다.

