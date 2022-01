다이야 푸드, 현대그린푸드와 판매 및 유통 파트너십을 체결하여 한국 내 소매 및 식품 서비스 파트너에게 15가지 유제품 프리 제품을 제공하겠다고 발표

새로운 계약을 통해 훌륭한 맛의 식물성 식품에 대한 급증하는 소비자 수요 충족

밴쿠버, 2022년 1월 5일 /PRNewswire/ -- 가장 신뢰받는 북미 유제품 프리 치즈 브랜드이자 맛있는 식물성 제품의 선구자인 다이야 푸드(Daiya Foods)는 오늘 한국에서 증가하는 식물성 식품에 대한 수요를 충족하기 위해 현대그린푸드와 새로운 판매 및 유통 파트너십을 체결했다고 발표했다.

Hyundai Green Food will lead the sales and distribution of Daiya’s line of premium plant-based foods in South Korea, featuring over 15 delicious dairy-free formats to meet booming consumer demand.