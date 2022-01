고초균 포자, DreamTec의 생명공학 혁신

-- 코로나19 경구용 백신 및 항체 부스터

(홍콩 2022년 1월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 2년 전 코로나바이러스가 발생한 후 백신은 유행 주제가 됐다. DreamTec Research Limited(DreamTec, http://www.dreamtec.hk)가 코로나19 경구용 백신 개발에서 중요한 돌파구를 마련했다. DreamTec가 최근 국제 의학 학술지 Vaccines[https://doi.org/10.3390/vaccines10010002 ]에 발표한 동료 검토 논문에 따르면, 고초균(B. Subtilis) 포자가 표면에서 SARS-CoV-2 스파이크 단백질 수용체 결합 영역(spike protein receptor binding domain, sRBD)을 표시하고, 중화 항체를 생성할 수 있는 것으로 나타났다. DreamTec은 부작용 없이 생쥐와 사람 지원자에서도 면역 반응을 끌어낼 새로운 코로나19 경구용 백신에 대한 예비 연구를 진행했다(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05057923).

DreamTec 최고과학책임자(CSO) Kwong 박사는 "자사는 안전하고 효과적이며 복용이 간편한 코로나19 경구용 백신을 만들고자 한다"고 밝혔다. 영국 매체 Clinical Trials Arena[https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/oral-covid-19-vaccine-dreamtec ]에서 인용한 바에 따르면, 고초균 항체 부스터는 실온에서 보관 가능하고, 최소 6개월 동안 안정적인 만큼 세계적인 관심을 끌고 있다고 한다. Kwong 박사는 스파이크 단백질이 혈류로 들어가지는 않는다고 덧붙였다.



A: Bacillus subtilis spores produced by DreamTec; B: A human pilot test: the level of neutralizing antibody against spike protein is significantly increased after 42 days; C: Publication in Vaccines