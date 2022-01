CGTN "CMG 사장, 전 세계 시청자에게 새해 메시지 전해"

(베이징 2022년 1월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 1일, Shen Haixiong China Media Group (CMG) 사장이 CGTN, China Radio International 및 인터넷을 통해 해외 시청자에게 새해 인사를 전했다.

 

Shen Haixiong CMG 사장은 2021년이 중국공산당과 중국에 있어 특히 주목할 만한 한 해였다고 언급했다. 그는 CMG가 그 훌륭한 한 해를 목격하고, 헌신적인 작업으로 중국의 성과를 기록했다고 전했다.

중국의 해외 방송 서비스는 2022년에도 이어질 예정이다.

Shen CMG 사장은 중국의 이야기를 해외 시청자들에게 잘 전달하는 것이 CMG의 여전한 사명이라고 말했다. 'China in the Stories', 'China in the Classics' 및 'Chinese Culture in Toponymy' 같은 CMG의 프로그램은 중국의 깊고 견고한 역사와 더불어 일상생활에서 중국인의 활력을 기록한 것이다. 'National Parks'와 'The Olympism and Art' 같은 프로그램은 새로운 시대에 '아름다운 중국'과 '건강한 중국'의 면모를 기록했다. 중국의 우주정거장에서 'Tiangong Class'가 전 세계에 생방송 됐고, 이는 젊은이들이 우주의 신비를 탐험하도록 영감을 불어넣었다. 야생 코끼리 16마리가 윈난성을 출발해 남쪽에서 북쪽으로 이동한 후 다시 고향으로 돌아간 사건이 발생하자, CGTN, Yangshipin 및 CCTV News Digital 같은 플랫폼이 이 코끼리 떼의 모든 자취를 추적하고, 7,000시간이 넘는 라이브 스트리밍을 제공했다. 그에 따라 '떠도는 코끼리 떼'는 전 세계적으로 뜨거운 화제가 됐다.

Shen CMG 사장은 사실 기반 보도가 세계 언론인의 근본적인 원칙이 돼야 한다고 강조하며, CMG가 코로나19와 아프가니스탄 같은 사안을 보도하면서 거짓 뉴스와 허위 사실을 폭로했다고 전했다. 또한, 그는 CMG가 여러 국제 미디어 파트너와 다양하고 포용적인 협력 기제를 구축했다고 언급했다.

Shen CMG 사장은 "자사는 국제 미디어 동료 및 지인과 600건이 넘는 서신을 교환하고, 온/오프라인을 통해 20회 이상 만났다"라며 "이를 통해 다양성, 포용성, 평등 및 상호 신뢰를 기반으로 하는 미디어 파트너십과 협력 기제를 구축하고자 서로 협력했다"고 밝혔다. 이어 그는 "이처럼 솔직하고 따듯한 교류는 신뢰의 다리를 만들었고, 열의에 넘치는 통화와 편지는 더 잘하라는 격려로 다가왔다"고 언급했다.

중국은 2022년 세계 최대의 스포츠 행사를 개최할 예정이다. 베이징 동계올림픽에서는 전 세계 선수가 모여 눈과 얼음 위에서 경쟁을 펼칠 예정이다. Shen CMG 사장에 따르면, China Media Group은 첨단 기술과 새로 만든 올림픽 채널을 통해 전 세계 시청자에게 대회를 보도할 준비가 됐다고 한다.

Shen CMG 사장은 "자사는 '5G+4K/8K+AI' 기술을 바탕으로 베이징에서 허베이성 장자커우까지 운행하는 고속 열차에 라이브 스트리밍 통신망도 구축했다"라며 "이는 고속 열차에서 UHD 스트리밍으로 녹화 및 방송하는 세계 최초의 기술 솔루션"이라고 설명했다. 이어 그는 "자사는 이 솔루션을 전 세계 미디어와 공유하고, 멋지고 환상적인 2022 베이징 동계올림픽을 세계에 함께 선보일 예정"이라고 덧붙였다.

또한, Shen CMG 사장은 2022년에 CPC가 중국의 미래 청사진을 그리기 위해 제20차 전국대표대회를 개최할 예정이라고 언급했다. 그는 CMG가 우수성, 정밀성 및 완벽을 추구하는 정신을 바탕으로 새로운 시대 여러 관점에서 중국의 활력을 국제 공동체에 소개하는 고품질 프로그램을 더 많이 제작하고, 인류를 위해 미래를 공유하는 공동체를 구축하는 데 있어 미디어 기관으로서 제 역할을 수행할 예정이라고 첨언했다.

링크: https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html