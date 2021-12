Xinhua Silk Road - 제1회 세계 도자기 쇼핑 축제, 징더전에서 개최

(베이징 2021년 12월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 제1회 세계 도자기 쇼핑 축제(Global Ceramic Shopping Festival)가 2022년 1월 1~3일 기간에 중국 동부 장시성 징더전에 위치한 징더전 국제컨벤션전시센터(Jingdezhen International Convention and Exhibition Center)에서 진행된다.

이 행사에서는 중국, 독일, 일본, 러시아 등 다양한 나라에서 온 수백 곳의 유명 도자기 브랜드가 수만 점의 도자기 제품을 선보일 예정이다.

이 행사는 징더전에서 처음으로 열리는 고품격 대규모 세계 도자기 쇼핑 홍보 캠페인으로, 새해맞이 특별 제품뿐만 아니라, 도자기와 도자기 제조 기술에 관한 문화적 지식을 결합한 쌍방향 활동까지도 선보일 예정이다.

추가로, 국제컨벤션전시센터는 정기적인 국제 도자기 거래를 위한 열린 플랫폼을 조성하고자 중국 징더전 국제도자기박람회(China Jingdezhen International Ceramic Fair)의 상설전시를 마련할 예정이다.

세계적으로 유명한 '도자기의 수도'인 징더전은 사업 운영비를 줄이고, 소비자 경험을 개선하고자 큰 노력을 기울였다. 또한, 징더전은 무역, 창고 관리 및 공급망 금융을 위한 효과적인 시스템을 구축함으로써, 업계를 위해 온라인 조화를 도모하는 원스톱 서비스를 제공하고자 힘쓰고 있다.

징더전 국영 기업인 Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd. 대표에 따르면, 징더전은 음식 공급업과 도자기 공방 같은 관련 사업을 꾸준히 발전시킴으로써 외부 도자기 업체를 유치하며, 지역 업체가 더 광범위한 시장을 탐색할 수 있도록 지원할 예정이라고 전했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/325673.html