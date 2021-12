Sensoro, 스마트 시티 개발 지원하는 혁신적인 ESG 솔루션 출시

(베이징 2021년 12월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 IoT 및 인공 지능 분야 유니콘 기업인 SENSORO가 'SENSORO SOLUTION'이라는 새로운 ESG 솔루션 브랜드를 출시했다고 최근 발표했다. 이 프로그램은 기후 모니터링, 생태 보호, 생계 개선, 동물 복지, 폐기물 분류 및 그 외의 다양한 용도에 활용하는 것을 목표로 한다. 이 프로그램의 스마트 시티 벤치마크 사례가 후베이성 이창에 설립됐다. SENSORO는 AIoT 분야에서 자사의 독자적인 연구개발 역량을 이용해 지속가능발전의 현대적인 서비스 개념을 시행하고 있으며, 이를 통해 중국의 도시와 농촌 지역의 디지털 및 지능적 개발에 기여하고 있다.

현실에 뿌리를 두고, 다양한 가치를 지닌 기술

도시 차원의 데이터 기술 서비스 공급업체인 SENSORO는 자본 시장으로부터 반복적으로 주목을 받았고, 수많은 연구 학자, 의사 및 기타 인재를 영입했다. SENSORO는 독자적인 연구와 개발을 통해 스마트 감지 단말기, IoT 통신 기지국, 칩과 엣지 컴퓨팅 서버 및 글로벌 데이터 시각화 서비스 플랫폼을 포함하는 포괄적이고 통합적인 IoT 및 AI 부문의 기술 및 제품 시스템을 구축했다.

SENSORO ESG 스마트 솔루션은 후베이성 이창에서 대규모로 시행됐다. 이 솔루션은 코로나19 팬데믹의 방역, 날씨 모니터링과 조기 경고, 양쯔강 생태 보호, 취약 집단 관리, 풀뿌리 차원의 포용적인 의료 진료, 동물 복지 보호, 폐기물 분류를 포함해 다양한 영역에서 제 역할을 수행했다. SENSORO는 사물 인터넷과 인공 지능의 힘을 이용해 저탄소 에너지 절감 고효율성과 지능의 새로운 단계로 도시 건설을 견인하고 있으며, 획기적인 스마트 데이터 솔루션을 이용해 전통 산업과 경제 발전에 힘과 활력을 불어넣고 있다.



