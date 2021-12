TVU Channel, TV Technology와 TVB Europe으로부터 수상

-- TVU Networks의 클라우드 네이티브 SaaS 솔루션, TV Technology와 TVB Europe으로부터 'Best of 2021'에 선정

-- "업계 전반에 걸쳐 연구개발 팀의 혁신을 보여주는 상"

(상하이 2021년 12월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 21일, 생방송 혁신 및 기술 부문의 선두주자 TVU Networks[https://www.tvunetworks.com/ko/products/tvu-channel/?utm_source=Press+Release+APAC&utm_medium=PRNewswire+&utm_campaign=Best+of+2021 ]가 호평 받는 두 곳의 업계 간행물 TV Technology[https://www.tvtechnology.com/news/tv-tech-best-of-2021-winners-announced ]와 TVB Europe[https://www.tvbeurope.com/business/tvbeurope-best-of-2021-winners-announced ]으로부터 각각 'Best of 2021' 상을 받았다. 이 두 상은 지난 15개월간의 우수한 방송 상품과 솔루션을 대상으로 수여되며, 업계 전문가로 구성된 독자적인 패널이 심사를 맡는다.



TVU Networks’ Cloud-Native, SaaS Solution, TVU Channel, Receives “Best of 2021” Award from TV Technology and TVB Europe