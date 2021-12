이달 개최하는 CHTF 2021, 첨단 기술계의 최신 경향 선보여

(선전, 중국 2021년 12월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 제23회 중국하이테크박람회(China Hi-Tech Fair, CHTF 2021)가 이달 27~29일 선전 컨벤션전시센터와 선전 월드컨벤션전시센터에서 개최된다. CHTF 2021의 가상 전시는 이달 27~31일의 5일간 진행된다. 중국에서 가장 규모가 크고 효과적이며, 가장 영향력이 큰 기술 행사인 CHTF는 경제 및 기술 분야에서 국제적 교류와 협력을 도모하는 플랫폼이다.



이달 27~29일 중국 선전에서 개최되는 중국 최고의 기술 박람회인 중국하이테크박람회

CHTF 2021은 "고품질 개발 촉진, 독특한 개발 패턴 구축(Advance Quality Development and Build a Novel Development Pattern)"이라는 주제로, 전시, 회의 및 사업 네트워킹 행사를 진행할 예정이다. 이번 행사의 전시 부문에는 IT, 환경 보호 및 에너지, 건설 혁신, 신소재, 스마트 건강관리, 반도체 디스플레이 등이 있다. 일대일로 주변국을 대표하는 국제 전시업체들도 주목을 받을 전망이다.

회의에서는 중국 하이테크포럼(China Hi-Tech Forum), 기술 세미나, 사업 살롱, 제품 출시 및 B2B 회의를 진행할 예정이다. 게스트 명단은 https://www.chtf.com/english/Conferences/GuestSpeaker 에서 확인할 수 있다.

올해 가상 전시에는 전 세계 전시업체와 방문객이 참여할 예정이다.

CHTF 2021은 첨단 기술 경향에 열광하거나 투자 및 구매 의향이 있는 모든 이의 방문을 따뜻하게 환영한다. CHTF 공식 웹사이트에서 등록하면 무료입장 배지를 받을 수 있다. 주요 방문객에게는 공식 카탈로그, VIP 휴게실, 사업상 점심 식사, 기념품 및 중요 포럼과 활동에서 좌석 예약을 포함하는 특별 서비스를 제공할 예정이다. 등록: http://cis.chtf.com/#!/login_en

