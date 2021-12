신한금융투자, 이동노동자 휴게공간 마련

신한금융투자 제공

[헤럴드경제=양대근 기자] 신한금융투자(대표이사 이영창)는 코로나19로 업무량이 늘어난 퀵서비스, 배달 및 택배 노동자들을 위해 휴게공간을 조성해 작은 배려를 실천하고 있다고 24일 밝혔다.

약 5평 규모로 만들어진 대기 공간에는 쇼파와 의자, 생수 등을 구비해 배달업무를 수행하고 있는 분들에게 작은 쉼터가 되고 있다. 또한, 승강기를 이용해 접근성이 편리하고 보안과 코로나19에 대한 방역을 보안 담당자가 상주해 안전을 담당하고 있다.

또한 신한금융투자의 임직원들도 일괄된 공간에서 신속하고 편리하게 우편물 등을 수령 할 수 있게 되었다.

신한금융투자는 신한금융그룹(회장 조용병)이 발표한 ESG슬로건인 ‘Do The Right Thing for a Wonderful World’를 토대로 다양한 ESG 및 사회공헌 활동을 통해 기업시민으로 사회적 책임을 다하고 있다.

신한금융투자 김호중 총무부장은 “오시는 분들이 짧게나마 휴식을 할 수 있는 공간을 앞으로도 잘 유지할 예정이다”라고 말했다.

