Angel Yeast, 연간 생산량 5,000t 규모의 신규 효소 프로젝트 투자

Angel Yeast Co., Ltd.[http://en.angelyeast.com/ ]의 완전 소유 자회사인 Angel Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd.("Angel Enzyme Preparation")가 이창시 Xiaoting에 위치한 Angel Biotechnology Industrial Park에 새로운 녹색 제조시설을 건설하는 프로젝트를 순조롭게 진행 중이다. 2021년 9월에 착공에 들어간 이 프로젝트는 완공 시 연간 5,000t에 달하는 효소를 생산하고, 효소 표본과 생명공학 산업에서 회사의 경쟁 우위를 크게 높일 전망이다.



Angel Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd., 9월에 착공한 효소 제조시설 건설 프로젝트를 순조롭게 진행 중

Angel Enzyme Preparation의 새로운 녹색 제조 프로젝트는 면적이 80헥타르에 달하고, 계획된 총투자금은 3억4천만 위안에 달한다. 이 프로젝트는 새로운 효소 표본을 위한 지속가능하고 지능적인 제조기지를 설립하기 위해 첨단 글로벌 제조 기술을 이용하며, 2022년 4분기에 완공될 예정이다. 가동이 시작되면, 연간 수익은 3억5천만 위안, 이익은 1억3천만 위안에 달할 것으로 기대되며, 200개의 일자리를 창출할 전망이다.

Angel Enzyme Preparation의 사장 겸 프로젝트 책임자인 Zhihong Du는 "Angel Yeast의 녹색 제조 프로젝트는 회사 입장에서도 매우 중요한 이정표"라며 "자사는 이 프로젝트를 통해 앞으로 진행될 Angel Yeast 효소 표본 사업의 생산 역량 요건을 충족하는 한편, 자사의 지속가능성 노력을 이어갈 예정"이라고 밝혔다. 이어 그는 "지능적인 녹색 제조 공정을 이용하는 이 프로젝트는 세계적인 전문 생명공학 기업이 되고자 노력하는 Angel Yeast의 발전 속도를 더욱 높일 것"이라고 덧붙였다.

Angel Enzyme Preparation은 2021년 Angel Yeast의 완전 소유 자회사로 설립됐고, 후베이성 이창시에 등록됐다. 본래는 2011년에 Angel Yeast의 특별 효소 표본 사업부서로 설립됐지만, 이후 2021년에 자회사로 변경됐다. 2012년, Angel Yeast는 특별 효소 표본기지를 설립했다.

Angel Enzyme Preparation은 세계 굴지의 솔루션과 포괄적인 생명공학 용도를 제공하는 지속가능한 전략적 개발 파트너가 되는 데 전념하고 있다. Angel Yeast의 첨단 시설과 생물학적 제조의 유연성을 활용함으로써, 효소 표본과 다양한 생물 제품의 연구개발, 생산 및 적용 사업을 수행하고 있다. 그뿐만 아니라, 앞으로 기술 개발, 가공 및 생산 서비스를 찾는 CDMO를 비롯해 맞춤형 상품을 위해 프로젝트 양성을 원하는 고객을 위한 원스톱 서비스로 발전할 예정이다.

전문 생산팀인 Angel Enzyme Preparation은 뉴클레아제, 탈아미노 효소, 글루타미나아제, 락타아제 및 프로테아제 같은 양질의 안정적인 효소 표본을 보장한다. 이들 효소 표본은 베이킹, 알코올, 단백질 가수분해, 핵산 가수분해, 유제품 가공 및 사료 산업에서 널리 사용된다. Angel Enzyme Preparation의 모든 제품은 다음과 같은 높은 변환 효율, 강력한 특수성, 믿을 수 있는 품질, 강력한 내성, 환경친화적인 생산이라는 다섯 가지 공통 특성이 있다. 또한, Angel Enzyme Preparation은 독자적인 특수 효소 표본인 ANNZYME도 보유한다.

앞으로 Angel Yeast는 효모균, 건강식품 성분, 영양가 높은 건강식품 및 새로운 생물 기술 개발에 초점을 맞추고, 생산 역량의 다각화에 집중할 계획이다. 이 과정에서 '국제 생명공학 전문기업'이 되고자 하는 비전을 실현할 예정이다.

Angel Yeast 소개

1986년에 설립된 Angel Yeast Co., Ltd.는 효모와 효모 파생품 생산 부문의 전문기업이다. Angel Yeast 제품군은 제빵용 효모와 재료, 중국 딤섬 및 조미료, 풍미 있는 효모 추출물, 인체 건강, 동물 영양, 식물 영양, 증류주와 바이오 연료, 미생물 영양 및 효소를 포함한다.

