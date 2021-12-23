[인사] NH투자증권

◇승진 〈이사대우〉 ▷Syndication2부 김정현 ▷여수WM센터 김종석 ▷자산관리전략부 김종설 ▷심사1부 김종훈 ▷신탁운용부 박장훈 ▷PI부 송원용 ▷문정동WM센터 신윤종 ▷Premier Blue 강북센터 신재범 ▷기관영업부 안영현 ▷자금부 안재환 ▷인프라투자2부 용승재 ▷강남법인센터 이재호 ▷IB영업기획부 조영욱 ▷압구정WM센터 최용우 ▷부산금융센터 WM1센터 허경석 ▷WM지원부 홍용철 ▷Private Equity2부 문태곤
〈부장〉 ▷재산신탁부 강승완 ▷NH금융PLUS 천안아산WM센터 고정택 ▷WM컨텐츠부 김영정 ▷대전금융센터WM2센터 김예섭 ▷WM기획부 김지훈 ▷광주WM센터 김창수 ▷채권상품부 김현중 ▷리스크감리부 남창주 ▷대전금융센터WM1센터 문익주 ▷구포WM센터 문희진 ▷심사2부 박준석 ▷인사지원부 안인채 ▷동래WM센터 이동철 ▷연금영업2부 이승준 ▷Digital시스템부 이실 ▷업무개발부 전달래 ▷NH금융PLUS 광화문금융센터 PB1센터 전혜원 ▷기금운용 커뮤니케이션부 정승기 ▷기금운용 중장기전략부 정호철 ▷노원WM센터 조영순 ▷해운대WM센터 황문기 ▷대전금융센터WM3센터 황태석
〈부부장〉 ▷수완WM센터 민유선
〈차장〉 ▷상해사무소 이준영bigroot@heraldcorp.com