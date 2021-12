SENSORO 및 Graphcore, 더 안전하고 환경친화적인 도시 위해 협업

(베이징 2021년 12월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 스마트 센서 및 비콘 기술 부문의 세계적인 선두주자 SENSORO가 자사의 최신 환경 및 안전 모니터링 시스템에 AI 연산을 도입하기 위해 Graphcore 시스템을 선택했다.



Graphcore IPU는 마을과 도시가 더 안전하고 환경친화적인 주거지가 될 수 있도록 지원하고자 다양한 SENSORO 솔루션을 지원할 예정이다.



스마트 센서는 기후 변화의 영향에 대처하는 한편, 더욱 지속가능한 형태의 에너지와 운송으로 전환하면서, 현대 도시 환경 관리에서 필수 도구로 부상하고 있다.



SENSORO smart city service system is applied in Yichang, Hubei Province

화재, 홍수, 어업



SENSORO는 우선 다음과 같은 용도에 Graphcore IPU 연산을 사용할 예정이다.



- 스마트 화재 방지: 전기자전거 사용이 급속도로 증가함에 따라, 전기자전거 충전 화재도 증가하는 추세다. SENSORO 모니터링 시스템은 현장에 전기자전거가 도착할 경우 이를 건물 관리자에게 알리고, 안전한 충전 절차와 시설을 지원하도록 돕는다.

- 긴급 홍수 예방: Graphcore는 SENSORO와 함께 도시의 홍수 위험 지역 모니터링을 기반으로 하는 조기 경고 시스템을 개발 중이다. 이를 통해 재난 대비와 긴급 사태 대응을 개선하고자 한다.

- 스마트 생태 거버넌스: 불법 강 어업은 생태 사슬과 생태계의 무결성을 파괴한다. SENSORO 시스템은 전기 어업과 그물망 어업 같은 다양한 어업 시나리오를 인식하고, 불법 어업 활동에 관한 정확한 정보를 제공한다.

컴퓨팅 기반

SENSORO 설립자 겸 CEO Tony Zhao는 이번 파트너십을 반기면서, "Graphcore의 IPU 시스템은 양측이 공동 제작한 도시 ESG 솔루션을 위한 효율적이고 사용법이 간단한 연산 플랫폼을 제공하며, 오랫동안 이어진 컴퓨팅 파워의 병목 현상을 해결할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "앞으로도 Graphcore와의 협력을 이어가고, 생활의 더 많은 측면에서 긍정적인 변화를 제공하는 데 IPU를 이용할 계획"이라고 덧붙였다.



From left to right: Graphcore Mk2 IPU, Graphcore IPU-M2000