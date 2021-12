Sai Life Sciences, 2021년 지속가능성 보고서 발표

-- 지속가능성 선택으로 얻은 추진력 강조

하이데라바드, 인도, 2021년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 20일, 세계 굴지의 위탁 연구개발 제조업체(Contract Research, Development & Manufacturing Organization)[ https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sustainability-report-2021 ](CRO/CDMO) Sai Life Sciences가 자사의 2021년 지속가능성 보고서(Sustainability Report)를 발표했다. GRI(Global Reporting Initiative) 표준에 따라 작성된 이 보고서는 지속가능성 선택에서 회사가 얻은 추진력을 강조하고, 팬데믹을 통해 조직이 오히려 긍정적인 변화를 전개한 방식을 설명함으로써, 다양한 이해관계자에게 영향을 미쳤다. 보고서 전문은 여기[ https://www.sailife.com/sustainability-report-2021/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sustainability-report-2021 ]에서 확인할 수 있다.

