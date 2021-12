용인문화재단, ‘미디어 자화상’ 미디어아트 전시

미디어자화상

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 백군기)은 오는 22일부터 용인포은아트갤러리에서 ‘미디어 자화상 : 나와 또 다른 나, Media Portrait : Me and another me’ 미디어아트 전시를 선보인다.

노치욱, 하석준, 한승구 작가의 작품으로 구성된 미디어 자화상은 ‘나와 타자와의 관계’, ‘자아의 이중성’, ‘존재의 모순’ 등에 대한 고민을 작품에 담아냈다.작품을 통해 코로나19로 암울해진 현실에서의 자신과는 또 다른 초상을 마주하고 앞으로 다가올 미래의 희망을 찾아가고자 기획됐다.

용인포은아트갤러리에 전시된 작품 외에도 작가의 상상력이 더해진 메타버스(Metaverse) 전시장도 함께 운영한다. VR을 이용한 현실과 가상을 넘나드는 몰입형 체험 전시를 통해 겨울방학을 맞이한 어린이들에게 특별한 경험을 선사한다.

전시 외에도 내년1월 22일, 2월 26일, 3월 5일에는 작가와의 만남 등이 준비돼있다.

