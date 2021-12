YES(Yield Engineering Systems, Inc.) 사, SPEC(Semiconductor Process Equipment Corp.) 사를 인수하여

확장일로에 있는 표면 및 재료 강화 솔루션 관련 자사의 포트폴리오에 습식 공정 추가하다.

캘리포니아주 프리몬트, 2021년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 반도체 첨단 패키징, 생명 과학 및 "More-than-Moore" 애플리케이션용 공정 장비 분야의 선도적 제조업체인 YES(Yield Engineering Systems, Inc.)는 오늘 캘리포니아주 발렌시아에 위치한 SPEC(Semiconductor Process Equipment Corporation)을 인수했다고 밝혔으며 인수 금액은 공개되지 않았다. 양사는 지난 6월에 전략적 파트너십 체결을 발표한 바 있다.

이번 인수를 통해 양사를 합해 70년 이상의 업계 경험을 보유할 정도로 오랜 기간에 걸쳐 반도체 장비 공급 분야에서 신뢰를 구축해온 두 회사가 하나의 회사로 합쳐지게 되었다. YES의 라마 알라파티(Rama Alapati) CEO는 "YES와 SPEC, 양사 간에는 공통점이 많습니다. 양사 모두 수십 년간 기술 전문 지식을 축적해 왔고 수십 개국에서 수백 개의 시스템을 설치해 오면서, 많은 단골 고객을 확보하고 업계에서 매우 우수한 평판을 유지하고 있다는 것을 자랑스럽게 생각하는 공통점이 있습니다"라고 말하며, "이번 SPEC의 인수로 우리는 YES가 이제 HPC, AI/ML, 5G, 자율 주행, 증강 현실 및 기타 연산처리 집약적 애플리케이션 등 새롭게 성장하고 있는 시장에서 현재 및 미래 고객의 요구에 보다 더 효율적으로 부응할 수 있게 되었다고 생각합니다"라고 강조했다.

또한 YES의 레즈완 라테프(Rezwan Lateef) 사장은 "세척, 에칭, 박리 및 도금 장비 등을 포함하고 있는 SPEC 제품군은 당사의 포트폴리오를 효과적으로 보완하고 있어서, 당사가 습식 가공 시장까지 제품군을 확장시켜 나가는 것이 가능해졌습니다"라고 말하며 "SPEC의 직원들이 YES 팀에 합류하게 된 것을 환영하며, 고객의 요구를 해결하고 예측하기 위해 다양한 신제품을 함께 개발하기를 기대합니다."라고 덧붙였다.

SPEC의 공동 창업자인 케빈 맥길리브레이(Kevin McGillivray)는 "SPEC이 YES와 힘을 합치게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 반도체에 대한 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있는 현 상황에서, 이번 합병은 양사 모두를 위해 최적의 시기에 이루어졌습니다. YES가 당사의 검증된 습식 공정 기술에 대한 새로운 시장과 기회를 열 수 있도록 당사가 조력할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했다.

이번 합병의 효과로 YES는 SPEC 직원으로 인적 자원을 보강할 수 있게 되었으며, 또한 기존에 SPEC이 발렌시아에 보유하고 있는 40,000여 평방피트에 달하는 제조, 조립 및 클린룸 공간과 전 세계에 소재한 SPEC의 지역 사무소를 확보하게 되었다.

YES 소개

YES(Yield Engineering Systems, Inc.)는 표면, 소재 및 계면 변형을 위한 비용 효율적인 첨단 장비를 제공하는, 선호되는 공급업체입니다. YES의 제품군은 반도체 웨이퍼, 반도체 및 MEMS 장치 그리고 바이오 장치의 정밀한 표면 변형 및 박막 코팅에 사용되는 진공 경화 오븐, 화학 기상 증착(CVD) 시스템과 플라즈마 에칭 장비가 포함하고 있습니다. YES와 함께 한다면, 신생 기업에서 포춘 100대 기업에 이르는 다양한 고객들은 첨단 패키징, MEMS, 증강 현실/가상 현실 및 생명 과학을 포함한 광범위한 시장에서 제품을 만들고 대량 생산할 수 있습니다. YES는 캘리포니아 프리몬트에 본사를 두고 있으면 전 세계적으로 영향력을 확장하고 있습니다. 자세한 정보는 www.yieldengineering.com에서 확인하실 수 있습니다.

SPEC 소개

SPEC(Semiconductor Process Equipment Corporation)은 표면 컨디셔닝 습식 공정 장비 분야에서 고도로 숙달된 경험을 보유한 공급업체입니다. SPEC은 1986년부터 높은 수준의 공정 청정도를 요구하는 모든 산업 분야에서 필요로 하는 산 및 용매 표면 개선(세정, 에칭, 박리), 전기도금 및 무전해(화학) 도금용 웨이퍼 수준 및 장치 습식 공정 장비를 설계 및 제조해오고 있습니다. SPEC의 제품은 폴리실리콘 칩, 청크 및 잉곳 세정, 도가니 세척, 입자 가속기용 캐비티 세척, 화학 물질 혼합 및 전달, 하드 드라이브 구성품 세척 및 석영 제품 세척 등에 사용되고 있습니다. SPEC 시스템은 최종 사용자의 요구 사항에 맞게 설계됩니다. 자세한 정보는 www.team-spec.com에서 확인하실 수 있습니다.

