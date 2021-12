AppGallery, 세계 굴지의 금융 슈퍼앱 Revolut 출시

-- 사용자에게 더 많은 금융 선택지 제공

-- Revolut의 출시, 독점 출시 혜택과 더불어 점점 더 많은 모바일 뱅킹 서비스를 제공하고자 하는 AppGallery의 열정의 결과

(런던 2021년 12월 17일 PRNewswire=연합뉴스) AppGallery가 자사 플랫폼을 통해 국제 금융 슈퍼앱 'Revolut'를 출시한다고 발표했다. 소매 사용자 수 1천600만 명 이상, 가입 사업체 500,000개사 이상을 보유한 Revolut는 35개국 이상에서 사업을 영위하고 있으며, 전 세계 AppGallery 사용자에게 더 많은 모바일 뱅킹 서비스 옵션을 제공할 예정이다.



Revolut is offering AppGallery users’ access to its Premium subscription for free for up to two months.