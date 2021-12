'Shanghai Electric Day' 행사, 2020 두바이엑스포 중국관에서 개최

-- 신에너지와 지능형 제조 부문 성과 선보이며 방문객 맞이해

(상하이 2021년 12월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 1일, 2020 두바이엑스포에 마련된 중국관에서 'Shanghai Electric Day' 행사가 진행되면서, 엑스포 방문객의 시선을 사로잡았다. 이 행사에서는 세계가 더욱 스마트하고 환경친화적인 미래를 구축할 수 있도록 지원하는 데 전념하는 Shanghai Electric의 가장 위대한 기술 성과 중 일부를 전시했다.

신에너지, 환경 보호, 스마트 기반시설 및 산업 자동화 측면에서 Shanghai Electric의 최신 성과를 보여준 이번 전시를 통해 방문객은 '혁신, 조정, 녹색, 개방 및 공유'라는 다섯 가지 차원에서 신에너지와 산업 제조 선두주자로 부상한 Shanghai Electric의 여정을 살펴볼 수 있었다.



2020 두바이엑스포 중국관 단장 Wang Rui는 "굴지의 에너지 및 산업 장비 제조업체인 Shanghai Electric은 Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park에 최첨단 스마트 솔루션을 제공함으로써 UAE의 청정에너지 전환을 가속하고, 푸른 미래를 위해 UAE의 에너지 믹스를 수정하는 데 일조하고 있다"라며 "이 역사적인 행사를 통해 Shanghai Electric이 UAE 및 다른 나라의 파트너들과 협력을 더욱 강화하길 바란다"고 언급했다.



이번 행사에는 2020 두바이엑스포 중국관 부단장 Zhou Guangyao와 Noor Energy 1 CEO Abdulhameed Al Muhaidib이 Shanghai Electric 및 ACWA Power의 회사 대표들과 함께 참석했다.



UAE는 2017년에 두바이 청정에너지 전략 2050(Dubai Clean Energy Strategy 2050)을 시작했다. 이 전략은 증가하는 에너지 수요 해소 및 UAE의 경제를 위한 지속가능한 성장 보장을 목표로, 2050년까지 AED 6천억을 투자함으로써 두바이의 청정 및 재생에너지 비율을 2020년 7%에서 2030년 25%, 2050년 75%로 높이는 것을 골자로 한다. Shanghai Electric은 UAE가 이와 같은 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 데 전념하는 핵심 파트너인 중 하나다. Shanghai Electric은 Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 4단계에서 700MW CSP 및 250MW PV 프로젝트를 수행할 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 도급사로 선정됐다.

프로젝트가 시작되면서, Shanghai Electric의 엔지니어와 직원들은 혹독한 환경과 코로나19 팬데믹의 영향에도 불구하고 지체 없이 모든 주요 건설 단계를 완료하고자 다양한 노력을 기울였다. CSP 타워 발전소 현장의 중심에 위치하며, 높이가 260m에 달하는 태양광 타워는 동종 구조물 중 세계에서 가장 높은 높이를 기록할 전망이다. 완공 시 태양광 타워와 타원형 집광형 발전소의 열에너지 저장량을 합하면 320,000세대 이상에 항시(24/7) 그린 에너지를 공급할 수 있고, 약 16억t에 달하는 연간 탄소 배출량을 감축할 수 있을 것으로 기대된다.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park의 900MW 5단계는 가동 시 270,000세대에 그린 에너지를 공급하고, 110만t의 탄소 배출량을 감축할 것으로 기대된다. 지난 11월 9일에 900MW 프로젝트를 구성하는 세 개 블록 중 하나인 Block A가 임시 인수증을 받았다.

중동, 아프리카 및 남아시아(Middle East, Africa, and South Asia, MEASA) 지역에서 열린 최초의 세계 엑스포인 2020 두바이엑스포는 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 182일 동안 진행된다. 엑스포에서는 과학, 기술, 경제 및 사회적 진보를 부각시키는 전 세계의 모든 기술적 경이를 한자리에서 선보인다. 2020 두바이엑스포는 "마음의 연결, 미래의 창조(Connecting Minds, Creating the Future)"라는 주제로 영감, 혁신 및 협력을 도모해 더 나은 미래를 구축하고자 한다. '중국의 빛(The Light of China)'이라는 이름이 붙은 중국관은 2020 두바이엑스포에서 가장 큰 전시 건물 중 하나이며, 전 세계 관객이 '클라우드 체험'을 통해 방문할 수 있도록 구성됐다.

