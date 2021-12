칭다오 해외 무역, 사상 처음으로 7천억 위안 고지 돌파

칭다오, 중국, 2021년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 칭다오 관세청(Qingdao Customs Authority)의 최신 통계에 따르면, 올 1~11월 해외 무역량이 사상 처음으로 7천억 위안 고지를 돌파해 7천734억3천만 위안을 달성했다고 한다. 이는 2020년 같은 기간보다 35.7%, 2019년 같은 기간보다 45.4% 증가한 수치다. 또한, 이는 산둥성의 총 해외 무역량 중 29%에 해당하는 수치다. 수입과 수출은 각각 전국 및 산둥성 평균보다 13.7%포인트 및 1.1%포인트 더 높았다. 수입과 수출뿐만 아니라, 해외 무역 성장세는 독자적인 기획 지위를 가진 도시 중 최고 수준이다.

An aerial view of unmanned automated dock at Qingdao Port