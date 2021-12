The CrownX, 최종 자금 조달 라운드에서 미화 3억5천만 달러 유치

-- TPG, ADIA 및 SeaTown과 손을 잡아

(호찌민시, 베트남 2021년 12월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 13일, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan")은 컨소시엄을 통해 The CrownX Corporation("회사," "TCX")에 미화 3억5천만 달러 규모의 기본 투자 계약("거래")을 체결했다고 발표했다. 해당 컨소시엄은 TPG, Platinum Orchid(아부다비 투자청(ADIA)의 완전 소유 자회사,) SeaTown Master Fund(Temasek Holdings의 완전 소유 간접 자회사가 운영) 등과 같은 투자사로 구성됐다. 이번 거래는 TCX 에코시스템의 최종 자금 조달 라운드였다. TCX 에코시스템은 2020년 1분기에 설립된 후, 지금까지 주요 글로벌 투자사로부터 미화 15억 달러 이상의 투자를 유치했다.



이번 거래에 따라, TCX 주식 100%의 잔금 가치는 미화 82억 달러가 됐다. 이는 주당 미화 105달러(c. VND 2,415,000)에 해당하는 것으로, 이전 자금 조달 라운드보다 가치가 12% 상승한 것이다. 이번 거래가 완료되면, The CrownX에 대한 Masan의 소유 지분은 81.4%가 된다. The CrownX는 이번 거래의 수익금을 이용해 성장 프로젝트에 투자하고, 주식 환매를 진행할 예정이다.

The CrownX는 독특하고 통합적인 온·오프라인 포맷에 다양한 일용품과 서비스를 제공하는 미니몰 개념을 통해 여러 소비자 이용 사례에서 소비자의 지갑 점유율을 높일 비용 효율적인 모델을 구축했다. 업계 판도를 바꿀 다음 솔루션은 서비스가 부족한 대형 시장 소비자를 위한 선구매-후결제 상품을 포함하는 핀테크 솔루션이 될 전망이다. 이와 같은 핀테크 솔루션은 Reddi를 핵심으로 하는 로열티 플랫폼을 활용한다.

Masan Group CEO Danny Le는 "자사는 7년 이상 'Point of Life'라는 비전을 그려왔다"며, "TPG, ADIA 및 SeaTown과의 파트너십은 자사의 Point of Life 비전에 생명을 불어넣을 수 있는 자사 능력에 대한 확인"이라고 밝혔다. 이어 그는 "이로써 The CrownX에 대한 자사의 자금 조달 활동이 마무리됐으며, 이제 자사는 온·오프라인 활동에서도 Point of Life 플랫폼을 전국적으로 확장하는 데 초점을 전환할 예정"이라면서, "첫째로 자사 네트워크를 확장함으로써 소비자 점유율을 높이고, 둘째로 소비자 기술 기업이 되기 위해 자사의 전체 플랫폼을 디지털화하며, 셋째로 두 자릿수 이윤 폭을 기록한다는 3가지 간단한 KPI를 통해 The CrownX의 2023-2024 국제 IPO를 고대하고 있다"고 설명했다.

TPG Capital Asia 상무이사 David Tan은 '중산층이 성장하고, 도시화가 빠르게 진행 중인 베트남은 아시아의 소비 측면에서 다음 장을 촉진할 중요한 엔진이 될 만한 좋은 입지를 점했다"며, "Masan이 WinCommerce (WCM)를 흑자 전환시킨 것을 본 만큼. The CrownX가 이 기회를 잡을 만한 플랫폼이라고 확신한다"고 말했다. 이어 그는 "The CrownX는 모든 베트남 소비자를 위한 가치를 창출하고자 서비스를 확대할 수 있도록 에코시스템을 더욱 발전시킬 예정"이라면서 "자사는 소비자 부문 전반에 걸쳐, 그리고 동남아시아 전역에서 자사의 심오한 경험을 활용함으로써, 회사 비전의 가속화를 위해 The CrownX 경영팀과 협력할 계획"이라고 강조했다.

ADIA 사모펀드 부장 Hamad Shahwan Al Dhaheri는 "세계에서 가장 빠르게 성장 중인 소비자 시장 중 하나인 베트남에서, The CrownX는 강력한 경영팀을 바탕으로 하는 입증된 동급 최고의 기업"이라며 "The CrownX는 베트남 굴지의 통합적인 옴니 채널 소비자 에코시스템을 구축할 좋은 입지를 점했다"고 말했다. 또한, 그는 "이는 Masan Group 같은 주요 파트너 및 The CrownX의 더 광범위한 주주 기반과 함께 투자한다는 자사의 글로벌 전략을 보여주는 또 다른 사례"라면서 "동남아시아에 대한 자사의 더 높은 집중도를 기반으로 하는 이번 투자는 베트남의 강력하고 근본적인 경제 기초에 대한 자사의 확신을 강조하는 것"이라고 설명했다.

SeaTown Master Fund 부CIO Steven Chua는 "이번 투자를 통해, The CrownX 및 Masan과 협업할 기회를 얻게 된 것은 매우 기쁜 일"이라며 "베트남에서는 매력적인 장기 소비 성장 스토리가 펼쳐지고 있으며, The CrownX는 변혁적인 프로젝트를 통해 이 성장세를 포착할 좋은 입지를 점했다"고 말했다.

본문에 언급된 모든 기업 활동은 관례적인 기업 및 규제 승인을 받아야 한다. 이번 거래에서는 Credit Suisse (Singapore) Limited가 Masan Group의 독점 재정 자문을 맡았다.

MASAN GROUP CORPORATION 소개

Masan Group Corporation("Masan" 또는 "회사")은 선을 행함으로써 사업 실적을 높일 수 있다는 신념을 갖고 있다. Masan의 사명은 1억 명 이상의 베트남 국민이 일용품을 더 저렴하게 구매할 수 있도록, 더 나은 제품과 서비스를 제공하는 것이다. Masan은 기술 혁신과 믿을 만한 브랜드를 통해 생산성을 높이고, 삶에 가장 많은 영향을 미치는 적지만 큰 기회에 집중함으로써 회사의 사명을 실현하는 것을 목표로 한다.

Masan Group 회원사 및 계열사는 빠르게 변화하는 브랜드 소비재, 브랜드 육류, 현대 소매, F&B 소매, 금융 서비스, 통신 및 부가가치 화학물질 처리 부문에서 업계 선두를 달리고 있으며, 이들은 가장 변혁적으로 성장하는 베트남 경제 부문을 대표한다.

TPG 소개

TPG는 1992년 샌프란시스코에서 설립된 세계 굴지의 대안자산 기업으로, 1천80억 달러에 달하는 자산을 관리 및 투자한다. 회사는 전 세계적으로 12개 사무소에 운영팀을 두고 있다. TPG는 자본, 성장, 영향력, 부동산 및 시장 솔루션의 다섯 가지 다중상품 플랫폼에 투자한다. 회사는 포트폴리오의 투자 전략과 실적 전반에 걸쳐 부문 및 운영 우수성을 달성하는 한편, 고객을 위해 역동적인 제품과 옵션을 구축하는 것을 목표로 한다.

ADIA 소개

1976년에 설립된 ADIA는 장기적인 가치 창출에 집중하는 전략을 통해 아부다비 정부를 대신해 신중한 펀드 투자를 추진하는 세계적으로 다각화된 투자 기관이다.

SEATOWN 소개

SeaTown Holdings International ("SeaTown")은 대안적이고 절대적인 수익 전략에 집중하는 싱가포르 기반의 투자관리사다. 미화 60억 달러가 넘는 자산을 관리하는 SeaTown은 폐쇄형 펀드에서 민간 투자 전략뿐만 아니라 개방형 펀드에서 다중 자산 및 공적 신용 전략을 관리한다. SeaTown은 Seviora Holdings의 완전 소유 자회사로, Temasek Holdings가 간접 소유한다.

