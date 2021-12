BRI, 인도네시아 소상공인 및 중소기업의 디지털화 촉진

-- UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021

(자카르타, 인도네시아 2021년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Tbk(IDX: BBRI)가 이달 9~16일에 완전 디지털 형식으로 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR를 선보인다. 이번 행사는 관람객들을 즐겁게 해줄 500개의 선별된 소상공인 및 중소기업(MSME)의 3D 체험과 함께, BRI가 주최하는 가장 큰 가상 바자회가 될 것으로 기대된다.



이번 행사는 인도네시아의 5개 관광지인 라자암팟(서파푸아), 보로부두르(자바 중부), 토바(북수마트라), 우붓(발리), 탄중 끌라양(벨리퉁)을 집중 조명하는 야외 테마 구역을 선보일 예정이다.

Sunarso BRI 대표는 "BRI는 인도네시아 MSME가 기존 사업에서 성장하고 글로벌 시장과 경쟁할 수 있도록 세계화를 지원해왔다"라며 "개발 대리인으로서, BRILIANPRENEUR는 MSME가 이러한 목표를 달성할 엄청난 기회를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

BRI는 올해 6천500만 달러에 달하는 잠재적 거래 목표 달성을 기대하고 있다. 이를 위해 BRI는 디지털 워크숍, '온라인 전환(Go Online)' 교육, Shopee 및 PADI UMKM과 같은 마켓플레이스와의 협업을 포함해 선별된 MSME를 대상으로 '디지털 전환(Go Digital)' 이니셔티브를 진행해왔다.

BRILIANPRENEUR 2021 참가기업 중 하나인 Restu Mande[https://www.restumande.com/ ]는 이번 세션에서 성공을 거뒀다. 렌당 및 치킨 카레와 같은 진공 포장 파당(Padang) 요리의 선구자로서, 이들은 시장에서 디지털로 판매되는 제품 중 두 번째로 높은 매출을 달성하면서 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020에서 'Best MSME' 상을 받았다.

Restu Mande의 공동 설립자 겸 소유주인 Nenden Rospiyani는 "BRI의 코칭 클리닉은 여러 시장과 소셜미디어에서 당사의 입지를 넓힘으로써, 당사 사업을 완전히 디지털화할 수 있도록 지원했다"라며, "또한 이 상은 당사의 신뢰성 향상과 국내외 잠재 시장 유치에도 일조했다"고 말했다.

또한, BRILIANPRENEUR 2021은 10개의 디자이너 작품의 가상 'MSME x 디자이너 옥션(Designer Auction)'을 선보일 예정이다. 수익금은 Sahabat UMKM 재단으로 전달될 예정이며, 토크쇼는 웹사이트를 통해 생중계된다. 방문객은 글로벌 마케팅에서부터 법적 절차, 행정 문의 및 수출에 이르기까지 다양한 주제에 대해 전문 이해관계자로부터 배울 수 있다.

BRI는 'MSMEs Awards in Business Matching for Newcomer MSMEs' 및 'Top Deals MSMEs' 부문에서 가장 잠재력이 높은 기업에 상을 수여하고, 디지털화 및 온라인화 준비가 잘 된 기업에 대해서는 'Best Expo for MSME' 상을 수여한다. 또한, 소셜미디어 캠페인을 갖춘 기업에는 'Favorite MSME'를 수여한다. 해외 대상 30개국에서 더 많은 바이어를 유치하기 위해 'The Highest Business Matching Activity' 및 'The Highest Commitment Deal' 등의 특별상도 제정됐다.

가상 전시회에 참여하려면 www.brilianpreneur.com을 방문해서 등록하거나 카탈로그를 다운로드한다.