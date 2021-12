Mall of the Emirates, 미래 메시지 담은 연말연시 프로그램 선보여

방문객들은 독특하고 몰입적인 탄소 중립 연말연시 트리 설치물 통해 더욱 지속가능한 삶을 약속

글로벌 지속가능성의 정점을 달리는 UAE를 지원

두바이, 아랍에미리트, 2021년 12월 13일 /PRNewswire/ -- 1년 중 가장 멋진 시기인 연말연시가 빠르게 다가오는 가운데, Mall of the Emirates가 확고하게 미래를 기대하는 독특한 연말연시 설치물을 선보였다. Mall of the Emirates는 오늘부터 25일까지 가족, 쇼핑객 및 몰 방문객이 몰입할 수 있는 기쁨과 모험의 세계를 큐레이팅할 예정이다.



Mall of the Emirates in Dubai has launched a captivating eight metre tall festive tree installation that sends a powerful message to the world

올해 Mall of the Emirates의 연말연시 대장관에서 중심이 되는 것은 Mall of the Emirates 방문객과 세계에 강력한 메시지를 전하는 8m 높이의 매혹적인 연말연시 트리 설치물이다. 정오부터 자정까지 매시간 탄소중립 LED 트리가 기후 변화와 지속가능성을 중심으로 하는 강력한 디스플레이를 선보일 예정이다. 이 환상적인 경험은 지역사회가 협력함으로써 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 방식을 강조하는 것이다.

이 행사는 독특한 연말연시 약속을 통해, 더욱 지속가능한 삶에 전념할 수 있도록 방문객을 장려할 예정이다. 방문객이 하는 약속 하나당 Majid Al Futtaim 나무 한 그루를 심을 예정이다.

또한, Mall of the Emirates의 연말연시는 Festive Market 시장도 포함한다. Festive Market은 다양하고 넉넉한 연말연시 기호 식품과 맛있는 음료를 제공하는 독특한 업체로 구성된다. 또한, 고객은 연말연시를 주제로 하는 장식품, 선물 및 사랑하는 이들을 위한 물건을 구매할 수도 있다.

Majid Al Futtaim 쇼핑몰 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 선임이사 Michelle Walsh는 "연말연시는 쾌활함, 너그러움, 축제 정신 및 함께하기를 특징으로 하는 나눔의 시기"라며, "이는 진정 소속감을 기념하는 즐거운 시기이며, 친구, 가족 및 지역사회와도 더욱 가까워지는 시기"라고 말했다. 이어 그는 "공동체인 우리는 환경을 지원하고 보호하는 데 해야 할 역할이 있다"면서 "올해 Mall of the Emirates 연말연시 행사 프로그램은 미래에 단단히 뿌리를 내렸고, 이를 통해 연말연시의 쾌활함을 전파하고, 매일 모두를 위한 훨씬 멋진 순간을 만들고자 한다"라고 설명했다.

Majid Al Futtaim - Holding 최고 지속가능성 책임자(Chief Sustainability Officer) Ibrahim Al-Zu'bi는 "아랍에미리트는 지속가능성 측면에서 세계의 진보라는 절정에 다다를 준비가 됐다"며 "이는 자사의 목표가 반영된 것이기도 하다"고 언급했다. 그는 "자사는 지속가능성 부문의 선두주자로서, 환경에 미치는 영향을 줄이고, 세계가 지속가능성의 사명을 다할 수 있도록 지원하는 방법을 항상 모색하고 있다"면서 "자사의 지속가능성 여정은 거의 15년 전에 시작됐고, 지금까지 상당한 진전을 이뤘다"라고 강조했다. 또한, 그는 "Mall of the Emirates의 경우, 물 사용량을 7% 줄이고, 탄소 배출량을 4% 감소시키며, 재활용률을 32% 높이고, 재생에너지 3M kWh를 생산했다"며, "자사는 올해 연말연시 축하의 핵심으로 지속가능성을 포함시킴으로써, 2040년까지 넷 포지티브(Net Positive)를 향해 나아가는 과정에서 이 중요한 사안에 대한 인식을 높이고 있다"라고 설명했다.

