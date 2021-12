Quectel과 Point One, 파트너십 통해 고정밀 GNSS 모듈 제작

-- 대중 시장용으로, 사용하기 쉬운 RTK 통합형 저가 및 소형 모듈 개발

(샌프란시스코 2021년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 9일, IOT 모듈 및 안테나 부문의 글로벌 공급사 Quectel Wireless Solutions[https://quectel.com/ ]와 정밀 위치 기술 분야의 선도기업 Point One Navigation[https://pointonenav.com/ ]이 LG69T GNSS 모듈 시리즈의 최신 제품인 LG69T-AM을 발표했다. Point One의 포지셔닝 엔진은 LG69T-AM에 동력을 공급하고, 오픈소스 API를 갖춘 저렴하면서도 사용하기 쉬운 모듈에 증강 GNSS를 통합함으로써 센티미터 수준의 글로벌 정확도를 가능하게 한다.

LG69T-AM[https://www.quectel.com/product/gnss-lg69t-am ] GNSS 모듈은 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS 및 NAVIC과 호환되는 80개의 트래킹 및 4개의 고속 포착 채널을 갖춘 STMicroelectronics의 TeseoV 포지셔닝 수신기 플랫폼을 탑재했다. LG69T-AM은 센티미터 수준의 정확도와 초고속 컨버전스 시간을 위해 Point One의 RTK 및 SSR 기술을 활용한다. 이는 최소한의 e-BOM 수정만으로 쉽게 통합할 수 있도록 설계됐으며, 고가의 외부 코프로세서가 필요하지 않아 양산에도 용이하다. 패키지 크기가 작고 무게가 가벼우며 소비 전력 효율도 우수해 마이크로 모빌리티와 정밀농업 등의 용도에 이상적이다.

LG69T-AM에는 Point One의 FusionEngine과 Polaris 보정 서비스 클라이언트가 내장됐다. Polaris는 Point One의 GNSS 보정 서비스로 미국과 유럽 지역 전역에 걸친 커버리지를 제공하며, 10cm 이내의 절대 정확도를 선보인다. Polaris는 또한 셀룰러 및 L-Band 전송을 포함한 다양한 연결 옵션도 제공한다. 이 네트워크는 정밀농업 고객을 위해 특별 제작됐으며, 첨단 방해전파 방지, 간섭 완화, 엔드 투 엔드 보안을 비롯해 다른 공급업체와 비교할 수 없는 자동 무결성 모니터링 기능을 갖췄다. LG69T-AM은 표준 기반 보정 서비스와도 호환된다.

Quectel Wireless Solutions의 GNSS 및 자동차 판매(Sales for GNSS and Automotive) 담당 부사장인 Mark Murray는 "Point One Navigation과의 협력을 통해 사용하기 쉬운 고성능 정밀 GNSS 솔루션을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며 "LG69T-AM은 Point One의 FusionEngine 및 Polaris와 함께 시장의 진정한 게임 체인저가 될 솔루션을 제공한다"고 설명했다.

Point One Navigation의 CEO 겸 공동 설립자인 Aaron Nathan은 "당사의 전체 제품군은 현실 세계에서 움직이는 모든 것에 대한 정확한 위치를 제공한다"며, "Quectel과 협력해 모듈 설계, 지원 및 통합에 대한 Quectel의 깊이 있는 경험을 활용하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 그는 "이 공동 제품은 진정한 대중 시장 용도를 위한 더욱 안전하고 효과적인 로봇 시스템 구축을 지원할 것"이라고 덧붙였다.

Quectel 소개

Quectel은 더욱 스마트한 세상을 향한 열정으로 IoT 혁신을 가속화하고 있다. 고객 중심성이 높은 Quectel은 우수한 지원과 서비스를 바탕으로 고품질 무선 및 GNSS 모듈과 안테나를 생산한다. 3천 명 이상의 전문가로 구성되며 점차 성장하는 Quectel의 글로벌 팀은 고객이 개발 시간을 단축시킬 수 있도록 지원하고, 제품의 빠른 시장 출시를 보장한다. Quectel은 상하이 증권거래소(603236.SS)에 상장됐으며, 회사의 국제 경영진은 전 세계적으로 IoT를 발전시키는 데 전념하고 있다. 추가 정보는 Quectel 웹사이트 quectel.com을 참조한다.

Point One Navigation 소개

미래의 차량, 장비 및 장치는 실제 세계에서 안전하고 효과적인 위치에 대한 정밀한 정보가 요구된다. Point One은 비용 효율적이고 어디서나 작동하는 최초의 정밀 포지셔닝 솔루션을 제공한다. 위성 항법, 컴퓨터 비전 및 센서 융합은 Point One의 위치 플랫폼의 기반이다. Point One은 서로 다른 센서 방식의 장점을 강력하게 결합하고, 독점 데이터를 지능적으로 활용함으로써, 경쟁사에 비해 뛰어난 성능을 제공한다. Point One은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있다. 자세한 내용은 Point One의 웹사이트 pointonenav.com을 참조한다.

출처: Quectel