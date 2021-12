신한은행, 고객과 함께하는 ‘따뜻한 동행 기부’ 실시

매칭 그랜트 방식

[헤럴드경제=이승환 기자] 신한은행은 장애 가정, 다문화 가정 등 사회 소외계층을 돕기 위해 고객과 함께 기부하는 ‘따뜻한 동행 기부’를 시작했다고 13일 밝혔다.

‘따뜻한 동행 기부’는 평소 소외 계층을 위한 기부를 개인적으로 꾸준히 실천하는 진옥동 은행장의 ‘힘든 겨울을 보내는 많은 소외 계층에게 나눔 기부를 실천하고 싶은 고객과 신한은행이 함께 따뜻한 마음을 전달하자’는 생각에서 출발했다.

이번 기부는 신한은행 사회공헌 홈페이지 ‘아름다운 은행’에서 사회 소외계층의 사연에 고객이 기부하면 신한은행이 동일한 금액을 함께 기부하는 매칭그랜트 방식으로 올해 12월 13일~26일, 2022년 1월 3일~16일 총 2회에 걸쳐 진행된다.

신한은행 관계자는 “도움이 필요한 이웃을 위한 이번 기부에 많은 고객이 함께 따뜻한 동행을 해주시길 바란다”며 “앞으로도 신한금융그룹의 ESG 슬로건 ‘Do The Right Thing for Wonderful World(더 멋진 세상을 향한 올바를 실천)’에 발맞춰 고객과 함께 할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 추진해 나가겠다”라고 말했다.

