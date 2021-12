Elacestrant 대한 긍정적인 EMERALD 임상시험 결과 발표

- 2021년 샌안토니오 유방암 심포지엄에서 공개

- 전체 모집단과 mESR1 모집단을 대상으로 단독요법과 SoC 내분비 요법을 비교한 임상시험에서 두 1차 평가변수를 모두 충족함으로써 PFS가 통계적 및 임상적으로 유의미하게 연장됨을 입증

- Elacestrant, 전체 모집단에서 SoC에 비해 진행 또는 사망 위험 30% 감소

- Elacestrant, mESR1 모집단에서 SoC에 비해 진행 또는 사망 위험 45% 감소

- 12개월 PFS는 Elacestrant 군이 22.32%, SoC 군이 9.42% - mESR1 모집단에서 각 요법의 PFS는 26.76% 대 8.19%

- 풀베스트란트와 비교해 Elacestrant가 통계적으로 유의한 PFS를 보였고, 진행 또는 사망에 대해 전체 모집단에서는 32%, mESR1 모집단에서는 50% 감소

- 이를 토대로, Elacestrant가 중추적 임상시험에서 풀베스트란트 보다 더 좋은 효능을 입증한 최초의 경구형 SERD임을 밝혀

- Elacestrant, 내약성이 양호해 이 환자 모집단의 SoC로 사용 가능

이탈리아 피렌체 및 보스턴, 2021년 12월 10일 /PRNewswire/ -- Menarini Group("Menarini") 및 Radius Health, Inc.("Radius")(NASDAQ: RDUS)("회사")가 샌안토니오 유방암 심포지엄(San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS)에서 EMERALD 임상시험에 대한 긍정적인 결과를 발표하며, Elacestrant에 대한 세부 자료를 공개했다. 이 자료는 '최신 연구(Late Breaker)'로써 제시됐으며, Aditya Bardia(MD) 박사의 구두 발표를 통해 공유됐다.

Physicians and nurses in the Jhpiego-led Obstetric Safe Surgery (OSS) Project in Kenya prepare for a C-section at Makueni County Referral Hospital, one of five hospitals participating in the skills-strengthening and mentorship program aimed at reducing maternal and newborn deaths.

EMERALD 임상시험(NCT03778931)은 다기관 무작위 비맹검 대조군 국제 3상 임상시험으로, ER+/HER2-진행성 또는 mBC 치료를 위한 단독요법 대 표준치료법(Standard of Care, SoC)으로 Elacestrant를 평가했다. 이 시험에는 이전에 내분비 요법(ET) 1차 또는 2차 치료에 대한 유경험 환자를 모집했다. ET+CDK4/6 억제제에 대해서는 모든 환자가 사전 질병 진행이 필수 조건이었다. 1차 화학치료까지만 인정됐다.

EMERALD는 전체 모집단의 무진행 생존율(Progression Free Survival, PFS) 및 에스트로젠 수용체 1 돌연변이(Estrogen Receptor 1, mESR1)가 있는 종양 환자의 PFS 두 1차 평가변수 모두 충족했다.

하버드 의과대학 매사추세츠 종합병원 암센터 유방암 전문의이자 EMERALD의 수석 연구원인 Aditya Bardia (MD) 박사는 "과거 치료 경험이 있는 현재 ER+/HER2-진행성 또는 전이성 유방암 환자는 이전 치료로 내분비 요법에 대한 내성이 생겨 선택 가능한 치료에 한계가 있다"고 밝혔다. 그는 "Elacestrant는 최초의 경구 SERD로서, 전체 모집단 및 ESR1 환자 하위집단에서 근육 내 풀베스트란트(fulvestrant)와 SoC의 성능과 비교해 새로운 치료 표준이 될 가능성이 있다"라며 "Elacestrant는 경구 단독요법으로서 앞으로 환자와 가족 및 의료인에게 효과적이고 안전한 치료 옵션을 제공할 전망"이라고 전했다.

Menarini 그룹 CEO Elcin Barker Ergun은 "EMERALD 시험 결과에 매우 만족한다"라며 "데이터를 보면, Elacestrant는 이런 암에서 가장 치료가 어려운 하위 집단인 ESR1 돌연변이를 보유한 종양 환자를 비롯해 진행성 또는 전이성 유방암으로 고통받는 환자의 2차 및 3차 치료에서 풀베스트란트와 SoC에 비해 내약성이 양호하면서도 효과적인 경구 치료 옵션이 될 가능성을 입증한 것"이라고 말했다. 그는 "안전성과 효능 결과가 긍정적인 것을 감안해, 2022년에는 미국과 유럽연합에서 규제 허가 신청 절차를 진행할 계획"이라면서 "이 중요한 임상시험에 참여한 모든 환자와 가족 및 의료인에게 감사를 전하고 싶다"고 말했다.

Menarini는 병용 연구를 추진하고 보조항암요법 등의 새로운 치료 활동을 개시함으로써 ER+/HER2 환자에게서 가장 충족되지 않는 의학적 요구를 완전히 해소하는 데 Elacestrant를 활용할 수 있도록 할 계획이다. Elacestrant는 2018년에 FDA의 신속심사 대상으로 지정됐다.

임상시험 결과:

모든 환자는 CDK 4/6 억제제 치료를 받은 경험이 있다. 또한, 환자 집단 특성을 보면, 환자 중 69.4%가 내장 전이가 있고, 22.2%가 화학 요법을 받은 것으로 나타났다. EMERALD는 전체 모집단 및 mESR1 모집단 대상의 단독요법 대 SoC의 Elacestrant PFS를 측정한 1차 평가변수를 모두 충족했다.

* 전체 모집단

- 진행 또는 사망 위험은 SoC 대비 30% 감소(HR=0.697[95% CI: 0.552, 0.880], P=0.0018)

- PFS 중앙값은 SoC 1.91개월 대비 2.79개월로 연장

- 12개월째 PFS는 Elacestrant 22.3% (95% CI: 15.2%, 29.4%)로, 9.4%(95% CI: 4.0%, 14.8%)인 SoC와 대비됨

- 풀베스트란트와 비교해 Elacestrant는 진행 또는 사망 위험을 32%(HR=0.684[95% CI: 0.521, 0.897], P=0.0049)까지 감소

* ESR1 돌연변이 모집단

- SoC에 비해 진행 또는 사망 위험 45% 감소(HR=0.546[95% CI: 0.387, 0.768], P=0.0005)

- PFS 중앙값은 SoC 1.87개월 대비 3.78개월로 연장

- 12개월째 PFS는 Elacestrant 26.8% (95% CI: 16.2%, 37.4%)로, 8.2%(95% CI: 1.3%, 15.1%)인 SoC와 대비됨

- 풀베스트란트와 비교해 Elacestrant는 진행 또는 사망 위험 50% 감소(HR=0.504[95% CI: 0.341, 0.741]. P=0.0005)

* 내장 전이, 기존 항암치료 차수 및 지리적 지역을 포함해 사전 지정된 주요 하위 집단의 결과는 두 환자 모집단 모두 전체 결과와 일치

EMERALD 임상시험의 주요 2차 평가변수로 전체 생존율(Overall Survival, OS)을 조사했다. 사전 지정 중간 분석에서는 두 환자군 모두 SoC보다 Elacestrant의 결과가 유리한 것으로 나왔다. 최종 분석은 2022년 말 또는 2023년 초에 진행될 예정이다.

안전성 결과:

Elacestrant는 다른 ET와 일치하는 유망한 안전성 프로파일로, 내약성이 양호한 것으로 나타났다.

- 치료 중단으로 이어진 이상반응(TEAE): Elacestrant 치료군 및 표준치료군 모두 발생 빈도가 낮음(6.3% 및 4.4%)

- 3등급 이상 이상반응(TRAE): Elacestrant 7.2%, SoC 3.1%

- Elacestrant의 3등급 이상 이상반응(TRAE): 구역질(2.5%), 구토(0.8%), 설사(0%)

데이터에 대한 세부 평가가 진행 중이며, 추가 결과는 피어 리뷰 저널에 게재될 예정이다.

Elacestrant (RAD1901) 및 EMERALD 3상 연구

Menarini 그룹에 아웃 라이선싱 한 Elacestrant는 선택적 에스트로젠 수용체 억제제(SERD)로, ER+/HER2- 진행성 유방암 환자가 1일 1회 구강 복용할 수 있는 잠재적인 치료제로 평가받고 있다. EMERALD 이전에 완료된 연구를 종합해보면, 이 복합체는 단일성분 또는 다른 치료제와 함께 유방암 치료에 잠재적인 효과가 있는 것으로 여겨진다. EMERALD 3상 연구는 ER+/HER2- 진행성/변이성 유방암 환자를 대상으로 Elacestrant를 2선 또는 3선 단일 요법으로 평가하는 무작위 개방 레이블 활성 대조 연구다. 이 연구는 사이클린 의존성 키나아제(cyclin-dependent kinase, CDK) 4/6 억제제를 포함해 하나 또는 두 개의 내분비 치료를 사전에 받은 477명의 환자를 등록했다. 이 연구에 참여하는 환자는 Elacestrant나 연구원이 선택한 승인 호르몬제 중 하나를 무작위로 받았다. 이 연구의 1차 종점은 전체 환자 집단과 에스트로젠 수용체 1 유전자(ERS1) 변이 환자 집단의 무진행 생존율(PFS)이다. 이 연구의 2차 종점은 전체 생존 기간(Overall Survival, OS), 객관적 반응률(ORR) 및 반응 지속 기간(duration of response, DOR) 평가를 포함한다.

Menarini 소개

Menarini 그룹은 세계 굴지의 제약 및 진단 기업이다. 회사의 연간 매출은 42억 달러에 달하고, 직원 수는 17,000명이 넘는다. Menarini는 심장병학, 종양학, 기도학, 위장병학, 전염병, 당뇨병학, 염증 및 통각 상실증을 위한 제품을 바탕으로 치료에 대한 충족률이 낮은 영역에 초점을 맞춘다. Menarini는 18개 생산시설과 10개의 연구개발센터를 통해 전 세계 140개국에 제품을 판매한다. 추가 정보는 웹사이트 www.menarini.com을 참조한다.

Radius 소개

Radius는 뼈 건강, 희귀질환 및 종양학 분야에서 충족되지 못한 의료적 수요를 해소하는 데 집중하는 세계적인 생물제약 기업이다. Radius의 주요 제품인 YMLOS(R)(abaloparatide) 주사제는 골절 위험이 높은 폐경 후 골다공증 여성 치료용으로 미국 FDA로부터 승인을 받았다. Radius의 임상 파이프라인에는 남성 골다공증 환자 치료에 사용 가능한 시험용 abaloparatide 주사제, 폐경 후 여성 골다공증 환자 치료에 사용 가능한 시험용 abaloparatide 경피 시스템, Menarini 그룹에 아웃-라이선스됐으며 호르몬 수용체 양성 유방암 치료에 사용 가능한 시험용 신약 Elacestrant(RAD1901), 프래더윌리증후군을 시작으로 여러 내분비 및 대사 희귀질환에 사용 가능한 합성 칸나비디올 구강 복용 솔루션인 시험용 신약 RAD011 등이 있다.

전향적 진술

본 보도자료는 1995년 사적증권소송개혁법에서 정의하는 범위의 전향적 진술을 포함한다. 본 보도자료에서 역사적 사실과 관련이 없는 모든 진술은 전향적 진술로 간주한다. 여기에는 EMRALD 3상 주요 결과를 발표하는 예상 시점과 미국 및 유럽연합의 규제 승인 제출에 관한 진술, Elacestrant에 대한 지속적인 임상 개발 활동 등이 포함된다.

이와 같은 전향적 진술은 경영진의 현재 기대를 기반으로 한다. 전향적 진술은 약속이나 보장이 아니다. 전향적 진술에는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 전향적 진술에서 명시적 또는 암시적으로 언급된 미래 결과, 실적 또는 성과와 구체적으로 다른 실제 결과, 실적 또는 성과를 야기할 수 있는 기타 중요한 요인이 관여한다. 이러한 요인에는 진행 중인 코로나19 팬데믹이 회사의 상업적 운영과 판매, 임상시험, 임상 전 연구 및 직원을 포함해 회사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 미치거나, 계속 미칠 것으로 예상되는 부정적인 영향; 회사 재정 실적의 분기별 변동; TYMLOS 성공에 대한 회사의 의존도 및 미국 외에서 TYMLOS가 규제 승인을 받지 못하거나 커버리지, 가격 및 상환과 관련된 위험으로 인해 이미 승인을 받은 시장에서 성공적으로 상업화하지 못하는 회사의 무능력; 경쟁 제품과 관련된 위험; 협력, 파트너십, 라이선스 또는 기타 계약을 성공적으로 체결하는 회사의 능력과 관련된 위험; 임상 연구의 핵심적인 부분을 시행하는 데 있어 제3자에 대한 의존도와 시험 결과가 회사의 신약 후보의 효과를 지지할지에 관한 불확실성을 포함하는 임상시험 관련 위험; 후보 신약 개발 또는 승인을 받은 후 상업화 단계에서 부작용을 발견할 위험; 제조, 공급 및 유통과 관련된 위험 및 회사의 지식재산권과 관련된 소송이나 기타 문제에 대한 위험 등이 포함된다. 이와 같은 위험 및 불확실성과 더불어 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서와 그 이후 SEC에 제출한 문서(2020년 12월 31일 마감 연도에 대한 10-K 양식 연례 보고서에 언급된 '위험 요인' 포함)에서 논의된 기타 위험 및 불확실성으로 인해 본 보도자료에 언급된 전향적 진술이 암시하는 바와는 구체적으로 다른 실제 결과가 나올 수 있다. 이와 같은 모든 전향적 진술은 본 보도자료 발행일 시점에서 경영진의 예측을 대변한다. 회사는 미래 어느 시점에서 이와 같은 전향적 진술을 갱신할 수도 있으나, 이에 대한 의무가 있는 것은 아니다. 이는 차후 발생한 사건으로 인해 회사의 관점이 달라지는 경우에도 동일하다. 이와 같은 전향적 진술은 본 보도자료가 발표된 후, 어떤 시점에서도 회사의 의견을 대표하는 것으로 간주해서는 안 된다.

Mentorship is a key aspect of the Jhpiego-led Obstetric Safe Surgery (OSS) Project in Kenya. Sultan-Hamud Hospital is among the five health facilities participating in the project, that provides skills strengthening and sessions with expert mentors in an effort to reduce maternal and newborn deaths.