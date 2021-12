방탄소년단 실제 음성 들으며 한국어 배우는 ‘Talk! with BTS’ 출시

해외 학습자 위한 중급 한국어 교재…영어와 일본어 에디션

하이브 에듀 ‘Talk! with BTS’ 섀도잉 영상 캡쳐 이미지

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 실제 음성으로 생생하게 한국어를 배우는 신간 ‘Talk! with BTS’가 출시된다

하이브 에듀(HYBE EDU, 사업대표 최영남)는 지난 7일 글로벌 커머스 플랫폼 위버스샵과 방탄소년단 일본 오피셜 샵을 통해 한국어 학습 교재 패키지 ‘Talk! with BTS’의 예약 판매를 시작했다.

‘Talk! with BTS’는 실전 한국어 회화를 배우는 중급 학습자를 위한 교재로, 지난해 선보인 기본 표현 중심의 초급 한국어 교재 ‘Learn! KOREAN with BTS’와 한국어 입문자들이 한글 자모음과 발음 등을 배울 수 있는 ‘Learn! KOREAN with TinyTAN’에 이어 하이브 에듀가 세 번째로 선보이는 한국어 학습 패키지다. 이번 교재 출시로 ‘Learn! KOREAN 시리즈’는 입문, 초급, 중급 수준의 한국어 교육 커리큘럼을 갖추게 됐다.

‘Talk! with BTS’는 주인공 ‘보라’가 한국 대학의 교환학생으로 오게 되면서 벌어지는 1년간의 대학생활 스토리를 기반으로 내용이 설계됐다. 대학생활에서 경험할 수 있는 다양한 상황들을 12개 챕터로 구성했으며, 방탄소년단 일곱 멤버가 교수, 학과 선배 및 동아리 친구 등으로 각각 등장해 보라와 대화를 주고받는 상황을 통해 한국어 회화를 학습할 수 있도록 했다.

특히, 방탄소년단은 이번 신간 출시를 위해 극중 캐릭터로 진행되는 모든 대사를 직접 녹음했다. 학습자는 교재 속 실전 대화는 물론, 챕터별 QR 코드를 통해 제공되는 애니메이션과 섀도잉(따라 읽기) 영상을 아티스트의 실제 음성으로 들을 수 있다. 이를 통해 멤버들과 실제로 대화를 하는 듯한 경험과 함께 생생하고 몰입감 넘치는 학습이 가능하다.

하이브 에듀 ‘Talk! with BTS’ 글로벌 에디션 패키지

실전 대화는 하이브 에듀의 학습 보조 도구인 모티펜(Motipen)을 이용해 들을 수 있으며, 교재 학습 전과 후 예습과 복습을 할 수 있게 하는 애니메이션 영상은 스마트폰으로 QR 코드를 스캔한 후 시청할 수 있다. 교재에서 배운 대화를 실제처럼 연습해 볼 수 있는 섀도잉 영상 또한 QR 코드를 통해 제공되어 학습 효과를 높여준다.

‘Talk! with BTS’ 패키지에는 1, 2학기로 구분된 교재 두 권을 비롯해 학습자가 스스로 이름을 쓰고 사진을 부착할 수 있는 ‘DIY 학생증’, 학습한 표현을 복습할 수 있는 ‘포켓북’, 교재 내용과 연계한 보드게임인 ‘보라마블’ 및 한정판 ‘방탄소년단 모티펜 스티커’ 등이 포함된다. ‘Talk! with BTS’ 패키지는 글로벌(영어 버전)과 재팬(일본어 버전) 에디션 총 2종으로 출시된다.

한편, 하이브 에듀는 아티스트 IP 콘텐츠를 기반으로 하는 교육 기업으로, 자신이 응원하는 아티스트의 언어와 문화를 배우는 데 많은 시간과 노력을 들이는 전 세계 팬들이 효과적으로 언어를 학습할 수 있도록 새로운 학습 콘텐츠와 기술력을 선보이고 있다. 지난해 8월 말 출시한 ‘Learn! KOREAN with BTS’의 경우 현재까지 전 세계 30여개 국가 및 지역에서 30만권 판매됐으며, 영국 셰필드대와 미국 미들베리대, 프랑스 에덱비즈니스스쿨 등 7개국 9개 대학에서 한국어 강좌 정식 교재로 사용되고 있다.

wp@heraldcorp.com