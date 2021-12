고등교육 및 기업 부문 위한 AI 기반 영어 시험

(싱가포르 2021년 12월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 케임브리지 대학의 비영리 부서인 Cambridge Assessment English가 케임브리지 대학 출판부(Cambridge University Press)와 손을 잡고 Linguaskill을 출시했다. 정확한 영어 시험으로 전 세계적으로 인정받는 Linguaskill은 아시아 전역의 고용주가 국제적인 차원에서의 경쟁에 필요한 언어 기술을 보유한 팀을 확보할 수 있도록 일조하는 효과적인 도구다.



Linguaskill from Cambridge - The accurate English Test with fast results