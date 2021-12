미국 홉 공급업체, 벨기에에 신규 유럽 풀필먼트 센터 건설

몽생기베르, 벨기에, 2021년 12월 9일 /PRNewswire/-- 워싱턴 야키마에 본사를 두고 재배자가 소유한 최대 홉 공급업체인 야키마 치프 홉(Yakima Chief Hops, 이하 YCH)은 전 세계 양조업 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공하기 위한 노력의 일환으로 벨기에에 최첨단 콜드 스토리지 웨어하우스를 완공했다.

Dec. 7, 2021 – In an effort to better serve the global brewing community, Yakima Chief Hops, the largest grower-owned hop supplier, has completed construction of a state-of-the-art facility in Belgium with a cold storage warehouse, taproom, homebrew production line and 1800-panel solar array.