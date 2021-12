신인 중동 예술가, 독창적인 레이싱 카 상징색 작품 디자인 선보여

- VUSE(*)와 맥라렌 레이싱, 2021년 아부다비 그랑프리를 앞두고 세계 최초의 작업 선보여

아부다비, 아랍에미리트, 2021년 12월 8일 /PRNewswire/ -- 신인 예술가의 작품이 세계에서 가장 빠른 속도로 움직이는 캔버스에 등장하면서, 전 세계의 이목을 끌었다.

Middle Eastern artist, Rabab Tantawy, designs original artwork race car livery in partnership with Vuse and McLaren Racing