BRI, UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021에 참가

-- 세계에 인도네시아 MSME 소개

(자카르타, 인도네시아 2021년 12월 8일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk(BRI, IDX: BBRI)가 소상공인 및 중소기업(Micro, Small and Medium Enterprises, MSME)을 대상으로 자사 최대 규모의 창조산업 가상 전시회 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021을 개최한다고 발표했다. 이 전시회는 "From Indonesia for the World"라는 주제로, 이달 1~16일에 진행된다.



(Left to Right) Sunarso, BRI President Director; Achmad Royadi, BRI Senior Executive Vice President Treasury and Global Services; and Yoga Sadana, CEO of PT Siger Jaya Abadi at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR press conference on Wed (01/12)

인도네시아 경제가 코로나19 팬데믹으로 인한 좌절에서 회복하고 있는 가운데, 500개가 넘는 업체가 참여하는 BRILIANPRENEUR 2021 MSME EXPO(RT)는 인도네시아의 MSME를 경제 성장으로 이끌 부활의 순간이 될 전망이다.

BRI 사장 Sunarso는 "BRILIANPRENEUR 프로그램은 인도네시아 MSME의 개발 대리인으로서 자사가 기울이는 헌신적인 노력을 지원한다"며 "자사는 MSME 부문에 집중하는 은행으로서, 지역 제품이 세계 무대에서 경쟁할 수 있도록 지원함으로써 큰 기회를 잡을 수 있을 것으로 믿는다"라고 말했다.

올해 BRILIANPRENEUR는 3D 가상으로 진행되며, 라자 암팟, 보로부두르, 토바, 우붓(발리) 및 탄중 끌라양(블리퉁) 등 인도네시아의 다섯 개 관광지를 기반으로 하는 테마 야외 개념을 선보인다. 또한, 공연, 코칭 클리닉, 고무적인 담화, DIY(Yuk Berkarya), 팟캐스트, 사업 매칭 세션 및 MSME 훈련을 통해 국제 기준을 달성할 예정이다.

Sunarso 사장은 "각 분야 전문가들이 세계 마케팅 관행, 재화의 수출입과 관련된 법적 문제에 대해 논의할 예정"이라고 덧붙였다.

올해 BRILIANPRENEUR에 참가하는 PT Siger Jaya Abadi CEO Yoga Sadana는 자신이 이끄는 팀이 이 프로그램을 통해 제품의 국제적 성공을 최적화하는 데 필요한 통찰과 귀중한 지식을 얻을 것으로 확신하고 있다. 그는 "생산 역량과 MSME의 품질을 높이는 훈련 및 워크숍을 통해 세계적인 경쟁에 더욱 철저하게 대비할 것"이라고 말했다.

MSME EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021은 30개국에서 온 105명의 바이어를 대상으로 한다. BRI는 사업 매칭 세션을 통해 상호 유익한 협력을 원하는 국제 바이어들을 위해 인도네시아 사업에 대한 접근성을 열어준다.

BRI 고객은 Shopee와 PADI MSMEs에서 제품을 구매하거나, BRI 직불카드나 신용카드로 결제하면, 이달 31일까지 다양한 행사와 할인 혜택을 받을 수 있다.

올해 BRILIANPRENEUR에는 BRI 중소기업(Small and Medium Business) 부문 이사 Amam Sukriyanto, BRI 초소형기업(Micro Business) 부문 이사 Surpari, 소비자 사업(Consumer Business) 부문 이사 Handayani, BRI 재무 및 글로벌 서비스(Treasury and Global Services) 부문 선임 부사장 Achmad Royadi, PT Siger Jaya Abadi CEO Yoga Sadana 등이 참가한다.

박람회 활동은 웹사이트 brilliantpreneur.com, BRI 유튜브 및 기타 BRI 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있다.