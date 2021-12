올해도 개최되는 AppGallery Game Fest

-- 게임 세계를 탐구하도록 게이머들을 초대

-- 게이머들은 올해 Game Fest에 참여하는 여러 게임을 통해 독점 선물과 더불어 더욱 보람찬 플레이를 즐길 수 있을 것으로 기대

(런던 2021년 12월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 작년에 제1회 Game Fest를 성공적으로 치른 화웨이(Huawei)가 올해 제2회 Game Fest를 개최한다. 이 캠페인은 AppGallery에서 완전히 새로운 게임 세계를 열고자 게이머들에게 독점 선물과 흥분을 선사할 예정이다.

오늘부터 이달 31일까지 전 세계 사용자는 '새도우 파이트 3(Shadow Fight 3)', '로드 모바일(Lords Mobile)' 및 'Top Eleven' 등과 같은 유명 퍼블리셔의 AAA 게임에서 AppGallery 플레이어에게 제공하는 특별 행사 혜택을 받을 수 있다. 여기에는 기프트 패키지당 최대 미화 10달러 상당의 인-게임 아이템도 포함된다.

화웨이 글로벌 파트너십 및 생태 개발 사업부(Global Partnerships & Eco-Development Business Department) 글로벌 이사 Alexandre Salem은 "AppGallery는 다양한 세계의 관객이 원하는 모든 앱과 게임에 대한 접근성을 갖도록 보장하는 한편, 이들에게 최상의 사용자 경험을 선사하고자 노력하고 있다"라며 "자사는 개발자들과 긴밀하게 협력하고, 사용자의 수요를 충족하는 데 일조할 솔루션을 제공한다"고 말했다. 이어 그는 "Game Fest는 자사가 파트너들과 협력하는 방식을 보여주는 또 다른 사례"라면서, "이번 행사에서는 사용자가 AppGallery에서 새로운 플레이 방식을 탐색할 수 있도록 매력적인 행사와 무료 선물을 제공할 것"이라고 설명했다.

로비오(Rovio)의 '앵그리버드 2(Angry Birds 2)'와 플레이릭스(Playrix)의 '꿈의 마을(Township) 및 '피쉬돔(Fishdom)' 같은 최고의 히트작을 보유한 AppGallery는 이번 연말연시를 맞이해 무한한 콘텐츠 제공과 흥분으로 게이밍 경험을 한 차원 높인다.

소비자가 로그인할 때마다 새로운 플레이 방식을 선사하는 AppGallery

AppGallery는 업계에서 진취적인 게임 개발자들과 협력함으로써, 사용자에게 매번 새로운 플레이 방식을 선사한다. 작년에 처음 열린 Game Fest는 사용자와 개발자 사이에서 성공을 거뒀다. 사용자의 1일 평균 다운로드 수는 90% 증가했고, AppGallery와 손을 잡은 게임 타이틀의 디지털 노출은 6억 회를 돌파했다.

AppGallery는 출시 후 빠른 성장세를 보이며, 소비자를 위한 최고의 선택으로서 그 입지를 다지고 있다. 세계 3대 앱 마켓플레이스 중 하나인 AppGallery는 현재 월간 활성사용자 수는 5억6천만 명, 등록 개발자 수는 510만 명에 달한다. 2021년 1~9월 앱 다운로드 수는 3천322억 회를 돌파했다. AppGallery는 170개 이상의 국가와 지역에서 이용 가능하다.

추가 정보는 웹사이트 https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/를 참조한다.

Game Fest에 참여하는 타이틀에는 아래에 소개하는 게임도 포함된다.

앱: 새도우 파이트 3(Shadow Fight 3)

퍼블리셔: 네키(Nekki)

프로모션:

Exclusive Starter Pack Offer - 튜토리얼 완료 후 4.99달러에 구매 가능

Marathon of the Winners - 첫 번째 보스를 퇴치한 후 사용 가능

Heroic Offer 1 - 'Starter Pack' 구매 후 4.99달러에 구매 가능

Heroic Offer 2 - 'Marathon of the Winners' 달성 후 6.99달러에 구매 가능

앱: 로드 모바일(Lords Mobile)

퍼블리셔: IGG

프로모션: 신규 플레이어에게 5달러 상당의 제한적인 선물 코드 제공 - 2021년 12월 31일까지 사용 가능

앱: Top Eleven

퍼블리셔: Nordeus

프로모션: 기프트 팩(*) (5x Morales, 5x Rests, 5x Treatments)

앱: 피쉬돔(Fishdom)

퍼블리셔: 플레이릭스(Playrix)

프로모션: 3시간 동안 무제한 라이브, 1만 코인, 더블 코인

앱: 에보니 - 왕의 귀환(Evony: The King's Return)

퍼블리셔: TG Inc.

프로모션: 독점 기프트 팩(10달러 상당)(*) (888 Gems, 3x 24-Hour Speed up, 사용 코드: HUAWEI01, 2021년 12월 31일까지 사용 가능)

* 신규 유저만 해당