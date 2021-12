포스트 팬데믹 시대 - 대만, 음식 및 핸드 셰이크 음료 홍보에 노력

(타이베이 2021년 12월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 코로나19 팬데믹이 한창일 무렵, 대만 정부는 봉쇄, 자가격리 등 다양한 통제 조치를 단행했다. 이러한 조치로 인해 음식과 음료에 대한 수요가 급증하고, 도시락과 배달 서비스가 활성화됐다. 나아가 집에서 대만 음식을 만들어 먹으려는 사람도 급증하는 추세다. 정부는 올해 5월부터 7월까지 일련의 구호 대책을 내놓았고, 6월에는 사람들이 음식을 주문해서 집으로 쉽게 가져갈 수 있도록 하기 위해 '테이크 아웃' 플랫폼을 도입했다. 우리가 바이러스와 함께 살아가는 법을 배워야 한다는 것을 고려할 때, 음식을 더 쉽게 구할 수 있도록 하는 조치는 일상생활에서 매우 중요한 사항이다. 대만의 바이러스 퇴치 노력 덕분에, 더 많은 나라에서 국경을 다시 개방했다. 귀국하든, 휴가차 방문하든 상관없이, 대만에 입국한 사람들의 여행 일정에서 가장 먼저 들르는 곳은 보통 대만 전통 음식점이나 길거리 음식뿐 아니라 핸드 셰이크 음료 매장이다. 대만에서는 외식산업 활성화를 지원하기 위해 규제 완화 및 경기부양책을 도입하면서, '푸드 러버(Food Lover)' 바우처(https://foodlover.tw/)를 414만 장 배포했다. 감염증 상황이 통제된 가운데, 지난 10월 20일에는 '2021 미래를 위한 대만 요리 유산(Legacy 2021 Taiwanese Cuisine for the Future)' 어워드 행사가 성공적으로 진행됐다. 지난해 '2020 미래를 위한 대만 전통 요리' 어워드로 높은 인지도와 호평을 받은 후, 올해는 '유산'에 초점을 맞춘 주제로, 117명의 지원자 중 72명의 수상자가 선정됐다.



Taiwanese Delicacies, Taiwanese banquet dishes that represent the “roadside banquet” culture



11월, 대만 상무부는 '미래를 위한 2021 대만 요리 유산 선정 식당 핸드북(The Handbook of Selected Restaurants for Legacy 2021 Taiwanese Cuisine for the Future)'의 전자책을 발간해 음식 애호가들이 대만 요리 중 최고의 요리를 발견할 수 있도록 했다. 핸드 셰이크 음료 사업자들은 더 많은 고객을 유치하기 위해 농부로부터 직접 공급받은 새로운 재료뿐만 아니라, 판나 코타(panna cotta)와 제철 과일을 첨가한 제품을 선보이면서, 대만에서 또 다른 열풍을 일으킬 전망이다. 며칠 동안 지역 감염 사례가 0명인 대만처럼 바이러스에 잘 대처한 국가는 많지 않다. 이러한 결과는 대만의 풍부한 식문화뿐만 아니라, 대만의 모든 국민이 열심히 노력한 덕분이다. 앞으로 모든 국가에 국경이 다시 개방되면, 대만은 우호적인 태도를 보이며, 대만에 오는 방문객을 환영할 것이다.