Donisi Health, E&T 매거진의 2021년 '미래 유니콘' 상 수상

울혈성 심부전 및 기타 만성질환 환자를 위한 가정 모니터링에 집중하는 의료기술 스타트업 Donisi, E&T의 '미래 유니콘' 혁신상 수상



텔아비브, 이스라엘, 2021년 12월 8일 /PRNewswire/ -- Institution of Engineering and Technology(IET)의 공식 출판물인 E&T 매거진이 Donisi Health [ https://donisihealth.com/ ](Donisi)에 '미래 유니콘(Future Unicorn)' 상을 수여했다. Donisi는 울혈성 심부전(Congestive Heart Failure, CHF) 및 기타 만성질환 환자가 자신의 건강 상태를 모니터링할 수 있도록 지원하는 의료기술 기업이다. Donisi는 원격으로 폐울혈 징후를 감지하고, 원격 환자 모니터링과 재택 진료 서비스를 위한 연속적인 간호를 지원하는 유일하게 임상 입증된 비접촉 기술이다.



11건 특허를 확보한 Donisi의 AI 기반 시스템은 FDA의 승인을 받은 기술[https://www.prnewswire.com/il/news-releases/fda-grants-donisi-de-novo-clearance-for-innovative-contact-free-multiparameter-health-sensing-solution-301264839.html ]을 기반으로 한다. 이 시스템은 여러 가지 건강 생물지표를 동시에 감지 및 분석하며, 임상적으로 의미 있는 통찰과 더불어 핵심 건강 지표의 변화도 알려준다.



Donisi CEO Yair Brosh는 "E&T 매거진으로부터 이 명예로운 상을 받게 돼 영광"이라며 "이는 자사가 환자의 건강에 의미 있는 영향을 미치는 혁신 솔루션을 향해 올바르게 나아가고 있다는 증거"라고 말했다. 이어 그는 "자사는 충족되지 못한 실제 수요를 해소하기 위해 자사의 획기적인 기술을 적용하는 데 전념하고 있다"면서 "그 출발점은 자택에서 폐울혈을 모니터링해야 하는 환자의 높은 재입원율"이라고 설명했다. 그는 "자사 팀의 노력을 인정해준 이 상에 크게 감사드린다"라고 덧붙였다.



IET 회장 Julian Young 경은 "공학과 기술 분야에서 가장 뛰어난 혁신업체의 성과를 기리고자 매년 이 상을 수여하고 있다"며 "전 세계적으로 다양한 기업과 학술 기관이 주요 경제 및 사회 문제를 해결하는 혁신을 바탕으로 결선에 올랐다"고 밝혔다. 그는 "IET의 사명이 공학과 기술 분야에서 우수성에 영감을 불어넣는 것인 만큼, 자사의 지원을 보여주는 한편, 획기적인 혁신에 이목을 집중시키고, 이처럼 본질적이고 근본적인 작업을 발전시키는 데 일조하게 된 것에 큰 자부심을 느낀다"라고 언급했다.



Donisi 시스템은 환자와의 신체 접촉 없이 다양한 심폐 건강 지표를 감지하는 용도로 FDA의 승인을 받은 최초이자 유일한 의료기기다. Donisi 시스템은 심장과 폐 같은 내부 장기의 기능으로 야기된 표면 차원의 나노 진동을 원격으로 감지하고 분석하기 위해 독자적인 광학, 알고리듬 및 인공 지능을 적용한다. 임상 결과, Donisi 기술은 탈의하거나 환자의 신체에 선이나 패치를 부착하지 않고도 다양한 의학 및 신체 상태(체격, 피부색 등)에 대한 의료 등급의 정확도를 유지하는 것으로 나타났다.



추가 정보 문의:



Hannah Carimi

Donisi Health, Israel

hannah.carimi@donisihealth.com



Michael Seggev

Donisi Health, US

michael.seggev@donisihealth.com