전 세계 기업, 기후 변화 대처 못할 시 고객 반발 발생 우려

- 지속가능성에 대한 전 세계의 태도와 행동, 이것이 어떻게 기업의 기후 활동 및 성장 전략을 재편할 지에 대한 새로운 글로벌 연구 진행

- 1년 이내에 인구 5명 중 3명은 기후 변화에 대처하지 않는 브랜드를 보이콧할 것

- 소비자의 거의 절반이 친환경 대안을 위해 브랜드와 서비스를 바꿀 의향 있어

- 인구 10명 중 3명은 더욱 친환경적인 제품과 서비스에 비용을 더 지출할 용의 있어

- Dentsu International 및 Microsoft Advertising, 전 산업 분야에서 투명성과 협업을 증진하기 위한 시도로, '지속가능한 매체의 태동(Rise of Sustainable Media)'이라는 연구 보고서 발표

런던, 2021년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 오늘 발표된 새로운 글로벌 리서치(*)에 따르면, 향후 12개월 이내에 전 세계 소비자 중 59%는 기후 변화에 대해 대처하지 않는 브랜드를 보이콧할 의향이 있는 것으로 나타났다. 지구를 위해 올바른 일을 하는 것뿐만 아니라 '모범을 보이는' 기업은 거의 모두 이의 없이 지지를 받는다. 91%의 응답자는 브랜드가 지구와 환경을 위해 긍정적인 선택을 하고 있음을 보여주길 원했다.

The Rise of Sustainable Media is a global study into consumer attitudes and behaviours linked to sustainable consumption and advertising, and how this could redefine business strategy for corporate growth.