바이야(Vayyar), 신규 아마존 알렉사 투게더(Amazon Alexa Together) 서비스와 호환 가능한 비접촉식 기술을 통해 낙상 감지 서비스 제공

4D 영상 레이더 기반의 센서들은 낙상을 즉각 감지하고, 사용자가 긴급 대응 비상 상담 전화에 연결하여 간병인에게 알리기를 원하는지 물을 수 있도록 알렉사(Alexa)를 실행할 수 있습니다.

- 바이야 케어(Vayyar Care)는 항시 개인 정보를 지킴과 동시에 집에서 생활하시는 노인분들을 위해 24시간 보호를 제공하는 카메라 없는 솔루션입니다.

- 벽에 고정된 비접촉식 센서들은 버튼을 누르거나 코드를 당기거나 웨어러블 기기들을 착용하는 것을 기억하는 것에 의존하는 구형 낙상 경보 장치의 한계점들을 극복합니다.

- 여러 수상 경력을 갖고 있는 Vayyar의 비접촉식 기술을 기반으로 하는 솔루션은 전 세계 노인 생활 커뮤니티들을 위해 낙상 감지 및 모니터링된 웰빙을 제공합니다.

- 알렉사 투게더(Alexa Together)는 고령의 가족 구성원들이 독립적으로 생활함에 있어 더욱 편안하고 자신감을 가질 수 있도록 도우며, 온 가족에게 마음의 안정감을 제공하기 위해 고안된 아마존(Amazon)미국의 새로운 구독 서비스입니다.

4D 영상 레이더 기반 솔루션에 대한 이스라엘 공급업체인 바이야 이미징(Vayyar Imaging)은 오늘 출시되는 아마존(Amazon)의 신규 서비스 알렉사 투게더(Alexa Together)와 호환 가능한 바이야(Vayyar)의 비접촉식 낙상 감지 솔루션인 바이야 케어(Vayyar Care)를 제작하기 위해 아마존(Amazon)과 협력했습니다.

벽에 고정된 센서들은 개인 정보를 존중함과 동시에 마음의 안정을 제공하며, 지속적으로 그들의 주변을 모니터하기 위해 포인트 클라우드 영상 기술을 사용합니다. 바이야 케어(Vayyar Care)는 칠흑 같은 어둠과 심지어 짙은 증기를 포함한 모든 조명 상태에서 낙상을 감지합니다. 이는 80%의 낙상 사고가 발생하며[1], 고객들이 카메라가 있는 것을 원치 않을 수 있는 욕실에서의 사용에 이상적입니다.

낙상 사고 발생 후, 기존의 버튼들과 코드들은 흔히 손이 닿지 않는 곳에 있으며, 심지어 웨어러블 기기들도 24시간 보호를 보장할 수 없습니다: 노인분들의 3분의 1은 그들의 기기를 착용하는 것을 잊으며, 5분의 1은 독립성 상실을 두려워 하여 웨어러블 기기의 착용을 거부합니다[2].

실제로, 현재 90% 이상의 노인분들은 도움을 제공 받는 생활 커뮤니티로 이동하여 생활하는 것보다 계속해서 독립적으로 생활할 것을 선호합니다[3].

"저희는 고령의 고객분들이 독립적으로 생활함에 있어 더욱 편안하고 자신감을 가질 수 있도록 도와 드리기 위해 알렉사 투게더(Alexa Together)를 고안했습니다."라고 아마존 알렉사(Amazon Alexa)의 고위 간부 니콜라스 메이너드(Nicolas Maynard)는 말했습니다. "알렉사 투게더(Alexa Together)는 고령의 고객분들이 바이야 케어(Vayyar Care)"와 같은 기기에 연결할 수 있을 때 훨씬 더 많은 가치를 제공합니다. 저희는 Vayyar Imaging과의 협력을 통해 고객분들이 안심할 수 있게 되어 기쁩니다."

바이야 케어(Vayyar Care) 기기가 낙상 사고를 감지하면, 이는 알렉사(Alexa)에게 해당 고객이 알렉사 투게더(Alexa Together) 긴급 대응 비상 상담 전화에 연결하기를 원하는지 물을 수 있도록 신호를 전송할 것입니다. 또한 알렉사(Alexa)는 고령의 가족의 간병인에게 알림을 전송할 것입니다.

"그 어느 때보다 더욱 자율적이고 참여도가 높은 오늘날의 노인분들로 인해, 그들이 필요로 하는 보호와 그들의 가족들이 기대하는 마음의 안정성을 제공하며 그들의 라이프 스타일을 유지할 수 있도록 하는 스마트한 기술이 명백히 필요합니다."라고 바이야(Vayyar)의 공동 창립자이자 CEO인 라비브 멜라메드(Raviv Melamed)는 말했습니다. "그것이 바로 바이야 케어(Vayyar Care)가 필요한 시점이며, 저는 저희가 아마존(Amazon)의 새로운 알렉사 투게더(Alexa Together) 서비스에 있어 중추적인 역할을 하게 되어 매우 기쁩니다."

바이야 케어(Vayyar Care)는 미국, EU, 중국, 호주 등의 노인 생활 커뮤니티를 위해 실시간 낙상 감지 서비스를 제공하며 고급 활동 분석을 지원하는 본 기업의 B2B 플랫폼의 세계적 성공을 바탕으로 합니다.

다기능 감지 기술은 개인 정보나 독립성과 타협하지 않고 매일 24시간 보호를 원하는 노인분들을 위해 안전하고, 탄탄하며, 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 낮은 전력의 무선 주파수에 의존합니다.

바이야 케어(Vayyar Care)는 현재 amazon.com에서 구매 가능합니다.

