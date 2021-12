2021년 이단상 수상자 기리며, 교육에 관한 글로벌 대화 촉진

(홍콩 2021년 12월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최대의 교육상인 이단상(Yidan Prize)을 운영하는 세계적인 자선 재단 이단상 재단(Yidan Prize Foundation)이 어제 2021년 이단상 정상회의(Yidan Prize Summit)과 시상식을 진행했다.



A toast to our 2021 laureates from our Awards Presentation Ceremony guests, including Mrs Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong SAR and Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize

하이브리드 방식으로 열린 이 글로벌 행사에는 여러 정책입안가 및 교육 전문가가 참석해 세계에서 가장 긴급한 사안과 더 나은 미래를 위한 실용적이고 혁신적인 해결책에 관해 토론과 논의를 진행했다. 또한, 이번 행사는 올해 이단상 수상자의 선구적인 성과를 기리고, 이를 공식적으로 인정했다.

일련의 패널 논의에서 참가자들은 모두에게 공정하고 접근 가능한 양질의 교육을 제공하기 위한 새로운 아이디어에 대해 논의했다. 여기서는 코로나19로 인한 학습 손실, 확장성 교육 솔루션 및 놀이를 통한 학습 같은 주제가 논의됐다. 또한, '미래의 재구상: 교육을 위한 새로운 사회 계약(Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education)'이라는 유네스코(UNESCO) 보고서가 발표되고, 아동을 위해 번성하는 미래를 보장하는 데 있어 교육이 얼마나 중요한지도 논의됐다.

'교육을 통해 더 나은 미래 구축' 정상회의

한 패널에서는 2021년 이단상 교육 연구(Education Research) 부문 수상자인 Eric A. Hanushek 교수와 스탠퍼드대학 후버연구소 선임연구원인 Paul & Jean Hanna가 교육의 질을 풍부하게 만드는 데 있어 교사 역할의 중요성을 강조했다. 훌륭한 경제학자로 구성된 패널은 아동의 지식 간극에 대처하는 교사를 위해 더 많은 지원을 촉구했다.

2021년 이단상 교육 개발(Education Development) 부문 수상자이자 Pratham Education Foundation CEO인 Rukmini Banerji 박사는 아이들이 학교에서 뒤처지는 이유와 학교 교육과정의 속도가 너무 빠른지에 대한 의견을 피력했다. 2019년 노벨 경제학상 수상자인 Esther Duflo 교수와 Abhijit Banerjee 교수가 교육 분야에서 의미 있는 변화(효과적인 확장성 솔루션 개발부터 모든 아이의 수준에 맞춘 교육과정 조정까지)를 시행하는 방법에 대해 함께 논의했다.

이외에도 유네스코 미래혁신교육국장 Dr Sobhi Tawil, 세계은행그룹 교육부 선임 이사 Dr Jaime Saavedra, 뮌헨대학교 경제학과 교수 Ludger Woessmann 등과 같은 패널리스트들이 논의에 참석했다.

2021년 이단상 수상자 축하

이 행사는 올해 이단상 수상자의 훌륭한 성과를 기리는 시상식으로 마무리됐다. Hanushek 교수와 Banerji 박사가 다수의 학생을 위해 교육의 질과 결과를 높이기 위한 획기적인 업무를 인정받아 각각 2021년 이단상의 교육 연구 부문 및 교육 개발 부문에서 수상의 영광을 안았다.

이단상 설립자 Charles CHEN Yidan 박사는 "오늘 Hanushek 교수와 Banerji 박사의 업적을 기리는 시상식이 열렸다"라며 "세계가 팬데믹으로부터 회복하고 있는 가운데, 더 많은 효과적인 혁신이 필요할 것"이라고 말했다. 그는 "혁신이 실질적이고 영향력을 행사하는 변화를 가져오는 그런 미래를 재구상해야 할 것"이라면서 "또한, 모두가 창작하고, 매우 행복한 일원이 되는 세계의 미래를 재구상함으로써, 힘을 모아 교육을 통해 더 나은 세상을 만들 수 있을 것"이라고 역설했다.

2022년 이단상 후보

2022년 이단상 후보 추천은 2022년 3월 31일까지다. 2022년 1월 12일 이단상 재단이 웨비나를 개최하고, 수상, 서류 제출 방법 및 심사위원이 말하는 수상 요건에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다. 여기[https://yidanprize.org/events/making-a-2022-yidan-prize-nomination/?utm_source=press-release&utm_medium=press-release&utm_campaign=summit-ceremony&utm_content=english ]를 통해 등록할 수 있다.

이단상 재단 소개

이단상 재단(Yidan Prize Foundation)은 교육을 통해 더 나은 세상을 만든다는 사명으로 설립된 세계적인 자선 재단이다. 이단상 재단은 혁신가 네트워크를 통해 교육 분야에서 아이디어와 관행, 구체적으로는 삶과 사회를 긍정적으로 변화시킬 힘을 가진 아이디어와 관행을 지원한다.

이단상은 교육에 크게 기여한 개인이나 팀에 수여되는 포용적인 교육상이다.

https://yidanprize.org