새로운 UL IoT 보안 스타터 키트, 제조업체의 사이버 보안 태세를 개선을 지원

IoT 보안 스타터 키트를 포함한 UL의 광범위한 자문, 테스트, 인증 서비스는 조직의 사이버 보안 위험 관리와 시장에 대한 사이버 보안 기능 검증을 지원한다.

일리노이주 노스브룩, 2021년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 안전 과학 리더 UL은 보안 개발 수명 주기(SDL)에 대한 내부 사이버 보안 기능을 개선하는 사물 인터넷(IoT) 보안 스타터 키트를 제공할 것이라고 발표했다. 이 보안 스타터 키트는 안전한 제품 개발과 수명 주기 강화에 도움이 될 것이다. IoT 보안 스타터 키트는 SDL 모범 사례를 기반으로 하며, 설계별 보안 교육, SDL 격차 분석, 제품 보안 아키텍처 검토 및 침투 테스트를 포함한다. 고객은 자사의 구체적인 보안 요구 사항에 따라 이러한 제품을 사용자 지정할 수 있다. 산업 자동화 제어 시스템 제조업체와 상업용 제품, 가전 제품, 의료 기기를 제조하는 업체는 IoT 보안 스타터 키트의 이점을 얻을 수 있다.

The increasing complexity of smart factories, adaptive production systems and the new Industry 4.0 business models introduces a set of safety and security-related issues for consideration. UL’s full suite of advisory, testing and certification services, including the new IoT Security Starter Kit, helps organizations manage their cybersecurity risks and validate their cybersecurity capabilities to the marketplace.