더 높게, 더 화려하게…연말 파티·크리스마스 케이크 출시 [언박싱]

롯데제과 나뚜루, 아이스크림 케이크 4종 선봬

파리바게뜨 크리스마스 시즌 신제품 40종 출시

[롯데제과 제공]

[헤럴드경제=신주희 기자] 연말과 크리스마스 연휴를 맞아 제과업계가 더 크고 화려해진 크리스마스 케이크를 선보인다.

3일 업계에 따르면 롯데제과의 프리미엄 아이스크림 브랜드 나뚜루는 연말 연시를 맞아 아이스크림 케이크 신제품 4종을 선보였다.

이번 신제품은 편의점, SSM 및 온라인몰 등 유통점 전용으로 판매하는 ‘스윗베리 폰던트’, ‘플레이크 딥나잇’ 2종과 나뚜루 전문점에서 판매하는 ‘스타 위시트리’, ‘위드 윈터큐브’ 2종이다.

유통점 전용 2종은 겨울의 색이라는 콘셉트를 적용, 겨울의 상징적인 색인 붉은색과 푸른색이 진하게 느껴지는 제품들로 구성했다.

전문점에서 판매하는 ‘스타 위시트리’는 크리스마스 트리가 연상되는 제품으로 녹차와 딸기 아이스크림에 녹색의 크림으로 나뭇잎을 표현하고 크랜베리 등의 과일 열매로 크리스마스 트리를 장식했다. ‘위드 윈터큐브’는 녹차, 딸기, 초코, 민트초코, 아몬드봉봉쇼, 체리 등 선호도가 높은 6가지의 다양한 조각 아이스크림으로 겨울 분위기를 낸 제품이다.

파리바게뜨는 크리스마스를 앞둔 시즌 신제품 40여 종을 출시했다. 이번에는 붉은색의 2단으로된 케이크와 산타, 펭수를 캐릭터를 활용한 입체 케이크를 선보인다.

파리바게뜨는 오는 17일까지 해피오더, 카카오주문하기, 배달의민족, 요기요 어플리케이션을 통해 원하는 케이크를 최대 25% 할인 판매한다. 제품은 23~25일 주문 시 선택한 매장에서 수령 가능하다. 해피오더 사전예약 고객 대상으로 크리스마스 홈파티용 굿즈 2종도 사전 예약할 수 있는 혜택을 제공한다.

[브리오슈도레 제공]

프랑스 대표 베이커리 브랜드 브리오슈도레는 크리스마스를 맞아 프리미엄 홀 케이크 7종을 출시했따. 브리오슈도레의 2021년 크리스마스는 '크리스마스의 마법을 믿어요!(Believe in the Magic of Christmas)'를 콘셉트로 소중한 사람들과 함께 나누는 달콤한 케이크로 구성돼, 마치 마법처럼 따뜻하고 행복한 일들이 가득하길 바라는 마음을 담았다.

이번 시즌 새롭게 선보이는 홀 케이크 7종은 부드러운 프랑스산 생크림에 딸기가 들어간 ▷딸기 생크림 케이크 ▷통나무 장작 모양의 프랑스 정통 크리스마스 케이크 ▷브쉬드노엘을 비롯해 영양이 풍부한 피칸이 듬뿍 들어가 고소하고 달콤한 ▷수제 피칸파이, 로투스 쿠키와 진한 치즈가 약 50% 함유된 ▷치즈케이크, 마스카포네 크림을 풍성하게 올린 ▷리얼 티라미수 등 다양하게 구성됐다.

브리오슈도레의 크리스마스 케이크는 12월 25일까지 가까운 브리오슈도레 매장을 통해 구매할 수 있다. 오는 18일까지 진행되는 홀 케이크 사전 예약 프로모션을 이용하면 10% 가격 할인과 동시에 아메리카노 음료 쿠폰 2종을 추가로 받아볼 수 있다.

