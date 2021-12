생명력 담은 마리오네트...평범한 일상을 깨우는 마법

➊ 지난해 세계 무대미술대전 아시아 최초 작가관에 초청돼 선보인 ‘템플 오브 더 아워 갓(Temple of our gods)’ ➋ 2012년 여수 엑스포에 제작, 연출로 참여한 로드 퍼포먼스 ‘연안이’[문수호 작가 제공] ➌ 2020년 국립극단 창단 70주 년 기념으로 무대에 오른 연극 ‘파우스트 엔딩’에서 문수호 작가가 작업한 들개 형상의 퍼펫. [국립극단 제공] ➍ 2011년 프라하, 도쿄 등에서 열린 전시 ‘스토리 오브 퍼펫(Story of puppet) [문수호 작가 제공] ➎ 극단 목성 대표이기도 한 문수호 작가는 서양화를 전공하다 무대미술로 확장했고, 그러면서 다양한 인형들을 만들기 시작한 독보적인 오브제 아티스트다. 그는 “남들이 선택하지 않는 비주류로 넘어왔지만, 내겐 너무나도 딱 맞는 옷이었다”며 “(오브제는) 내가 가장 편하게 쓸 수 있는 예술적 언어”라고 했다. [마포문화재단 제공]