최태원 “기업에 인센티브 제공…탄소배출 ‘넷제로’ 동참 유도를”

‘도쿄포럼 2021’ 개회사서 강조

최태원(사진) SK 회장이 “인류의 집단지성과 협력을 통한 과학기술 활용으로 지속가능한 미래를 만들자”고 제안했다. 최 회장은 지난 2일 최종현학술원(이사장 최태원)과 도쿄대가 온라인으로 공동개최한 ‘도쿄포럼 2021’ 개회사에서 “미래 세대를 위한 더 나은 세상을 만드는 데 국제사회 공동의 책임이 있다”며 이같이 밝혔다.

최 회장은 이날 “팬데믹을 극복하고 더 나은 미래를 만들겠다는 목표를 달성하려면 과학, 기술 그리고 인간 정신의 무한한 잠재력을 살펴봐야 한다”며 “사실상 이중에 가장 큰 도전은 기술이 아니라 인간의 결의”라고 말했다. 또 그는 “탄소 배출 ‘넷제로(Net-Zero)’ 목표를 달성하는 데 도움이 되는 기술은 이미 존재하지만 이를 구현하는 공동의 의지와 체계가 부족한 상황”이라며 “전 세계 각 국은 중요한 역할을 맡고 있으며 조직화된 대응 체계를 구축하기 위해 더 많은 노력이 필요하다”고 강조했다.

최 회장은 민관협력 강화를 통해 민간 부문이 문제 해결에 중요한 역할을 할 수 있다고 역설했다. 기업은 적절한 인센티브가 주어지면 친환경 기술을 사용할 수 있는 노하우와 재정 부문의 전문성을 보유하고 있단 설명이다. 그러면서 인센티브 제공으로 기업이 자발적으로 탄소배출 감소에 동참할 수 있도록 SK가 개발 중인 ‘환경 보호 크레딧(EPC·Environmental Protection Credit)’ 제도를 소개하기도 했다. 전세계 자본과 금융시장의 EPC 참여를 장려하고 이를 통한 친환경 프로젝트 실행에 혜택을 주자는 제안이다.

최 회장은 “우리가 공동의 마음가짐으로 협력에 기반한 대응을 실천해야만 기술을 활용해 시급한 문제를 해결할 수 있다”며 “과학, 기술, 인간의 마음으로 지속가능한 미래를 만들어 가자”고 밝혔다. 도쿄포럼은 고 최종현 선대회장의 인재육성 뜻을 기려 설립된 최종현학술원이 지난 2019년부터 도교대와 공동으로 열고 있는 국제포럼 행사다.

최 회장은 SK 회장 겸 최종현학술원 이사장 자격으로 참석하고 있다. 올 행사는 ‘미래의 설계: 과학과 인간의 마음(Shaping the Future: Science and the Human Mind)’이란 주제로 열렸으며 3일까지 이틀에 걸쳐 진행됐다.

서경원 기자

gil@heraldcorp.com