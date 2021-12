[서병기 연예톡톡]돌아온 ‘소울 디바’ 아델

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]세계적인 팝스타 아델이 6년만에 선보인 새 앨범 ‘30’을 기념하는 컴백쇼가 지난 30일 MBC ‘원 데이 위드 아델’을 통해 공개됐다.

소울 디바형 가수 아델은 최근 2년간 운동으로 무려 45㎏을 감량했지만 성량은 줄지 않았고 목소리는 오히려 더 깊어졌다. 우아한 드레스를 입고 LA 그리피스 천문대 야외무대에 나타난 아델은 LA 야경과 잘 어우러지는 라이브 공연을 펼쳤다.

공간감 있는 그의 짙은 목소리는 LA에서 드물게 형성된 고지대에서 아래로 퍼져나갔다. 음악평론가 이대화는 “요즘 힙합, 일렉트로닉, 록과는 다른, 재즈와 소울, 가스펠 느낌이 나는 과거 디바의 모습”이라고 설명했다.

또한 오프라 윈프리와의 인터뷰를 통해 새 앨범과 이혼 이후의 쉽지 않은 삶, 체중 감량, 6살 아들 안젤로를 키우는 엄마로서의 이야기 등 다양한 스토리를 공개했다. 팝스타의 깊은 속내를 이렇게까지 솔직하게 쏟아낸 인터뷰는 흔치 않았다.

싱어송라이터 아델은 ‘Hello’를 첫 곡으로 불렀다. 이유는 중간에 부르면 안될 것 같아서였다. “Hello, it‘s me”만으로도 모두 주목한다. 이어 총 12곡이 담긴 신보의 선공개곡인 ‘Easy On Me’와 ‘Someone like you’ 등 파워 발라드 3부작, ‘Rolling in the deep’ ‘Skyfal’ 등을 들려주었다.

아델의 앨범명은 너무 쉽다. ‘19’ ‘21’ ‘25’ ‘30’ 등 나이를 내세운다. 아델은 겨우 3장의 앨범으로 전 세계적으로 4800만장의 판매고를 올렸고, 그래미도 ‘올해의 앨범상’ 등 주요 부문을 15차례나 수상했다.

아델의 최대 장기는 미세하게 속삭이다 순식간에 파워풀하면서 걸쭉한 목소리로 클라이맥스로 끌어올리는 가창력이다. 노래를 가지고 놀 수 있는 최고의 무기다. 속삭이고 읊조리듯 하다가 어느 순간 힘차고 격정적으로 뿜어낸다. ‘K팝스타’ 등 우리 오디션 프로그램에도 아델 노래가 단골로 쓰인 적이 있다. 노래를 지배하는 아델의 모습을 선망했던 지망생들이었을 것이다.

아델은 19살때인 2007년 ‘Hometown glory’라는 데뷔 싱글 하나 발표했을 뿐인데, 뉴욕 타임즈는 ‘Another British Invader(비틀즈에 이은 또 다른 영국의 침공자)’로 표현했다. 차별성이 확실했기 때문이었다.

영국 솔로 여가수에는 선배인 고(故) 에이미 와인하우스, ‘Mercy’ 등으로 함께 활동했던 더피가 있지만 아델은 독보적이다. ‘30’에 대한 평단 찬사가 이어지고 있다. ‘Easy On Me’는 빌보드 ‘핫100’ 1위에 올랐다. “개인적이면서도 예술적 성취를 동시에 이뤄낸” 아델이다.

