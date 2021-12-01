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[속보] ‘쌀집 아저씨’ 김영희 PD, 윤석열 아닌 이재명 캠프 합류
2021.12.01 16:49
[헤럴드경제=유오상 기자] ‘쌀집 아저씨’ 김영희 PD, 윤석열 아닌 이재명 캠프 합류
osyoo@heraldcorp.com
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